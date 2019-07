Vēl var pieteikties meistarklasēm laikmetīgās mākslas iepazīšanai

Meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem norisināsies 3. un 4. augustā Valmieras vasaras teātra festivāla centrā Vecpuišu parkā un koncertzālē "Valmiera" Leona Paegles ielā 10. Interesenti aicināti pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski šeit, līdz 2019.gada 1.augustam (vai kamēr tiks piepildītas brīvās dalībnieku vietas) uz visām meistardarbnīcām, kas paredzētas jauniešiem no 12 gadu vecuma. Reģistrēties var arī, sazinoties ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programmu kuratori Māru Žeikari, rakstot uz [email protected] vai zvanot pa tālruni 29586893. Dalība visās meistardarbnīcās ir bez maksas.

Vienas radošās darbnīcas ilgums ir no divām līdz piecām stundām, un tajās būs iespēja gan iepazīt spilgtākos māksliniekus, kuri strādā laikmetīgās mākslas jomā Latvijā, gan izmēģināt radīt mākslas darbu kādā no laikmetīgās mākslas tehnikām. Uz meistardarbnīcu vadītāju prezentācijām sestdien, 3. augustā, no plkst.11.00 līdz 15.00 ir gaidīts ikviens interesents neatkarīgi no vecuma. Savukārt svētdien, 4.augustā, plkst.12.00 festivāla centrā gaidīsim uz performanču mākslinieces Andas Lāces performanci, kas tiks veidota kopā ar mākslinieces meistardarbnīcas dalībniekiem, kā arī visas dienas garumā būs iespējams aplūkot mākslinieku un meistardarbnīcu dalībnieku kopīgi veidotu izstādi.

Sestdien, 3.augustā, ir brīvas vietas laikmetīgās mākslas materiālu izziņas meistardarbnīcā (9-12 gadi) un (12-18 gadi) kopā ar restauratorēm Ievu Soprāni un Evitu Melbārdi; pašportretu meistardarbnīcā (12-20 gadi) kopā ar fotomākslinieci Viku Ekstu; fotokolāžu meistardarbnīcā (10-18 gadi) kopā ar fotomākslinieku Andreju Strokinu; ātro mākslas darbu radīšanas meistardarbnīcā (12-16 gadi) kopā ar tēlnieci Gundegu Eveloni; laikmetīgās mākslas izstāžu dizaina meistardarbnīcā (15-20 gadi) kopā ar dizaineru Rihardu Funtu un videomākslas un vīdžejošanas meistardarbnīcā (12-18 gadi) kopā ar videomākslinieci Katrīnu Neiburgu.

Meistardarbnīcu programma.

Detalizētāka informācija par meistardarbnīcām: www.valmierasfestvals.lv un www.lcca.lv, arī Facebook: /valmierasfestivals un /LMC.LV

Meistardarbnīcas organizē: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Valmieras vasaras teātra festivālu. Meistarklašu norisi atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds





Par māksliniekiem:

Starpdisciplināri strādājošā māksliniece Gundega Evelone savā meistardarbnīcā ar bērniem un jauniešiem interaktīvā veidā noskaidros, kā no idejas var nokļūt pie mākslas darba, un iepazīstinās ar perfomances, akciju, hepeningu un instalāciju mākslas veidošanas praksēm un piemēriem Latvijā. Izmantojot uz vietas atrodamus priekšmetus, māksliniece piedāvās ar praktisku līdzdarbošanos piedzīvot, kā ir iespējams materializēt ikvienu radošu ideju.

Meistardarbnīcā kopā ar mākslinieci Katrīnu Neiburgu jauniešiem tiks dota iespēja izzināt, kas ir videomāksla, videoinstalācija un vīdžejošanas kultūras aizsākumi Latvijā, praksē apgūstot VJ (video miksētāja) programmu, radot savu video darbu.

Dizainers Rihards Funts meistardarbnīcā iepazīstinās jauniešus ar dažādām dizaina disciplīnām un dizainera profesiju, kopā radot laikmetīgās mākslas izstādes ekspozīcijas dizaina maketus.

Laikmetīgās mākslas restauratores Evita Melbārde un Ieva Soprāne meistardarbnīcās iepazīstinās bērnus un jauniešus ar laikmetīgās mākslas daudzveidīgo materialitāti un mākslas darbu piemēriem, kas paglābti no izzušanas, pateicoties laikmetīgās mākslas restauratora profesijas unikalitātei. Kopīgi tiks veidotas mākslas darbu kopijas un iepazīti neparastākie materiāli.

Vizuālās mākslinieces Vikas Ekstas pašportretu meistardarbnīcā “Es pilsētā” jauniešu grupa veidos performatīvas akcijas Valmieras pilsētvidē, reflektējot par savu vietu tajā. Jaunieši strādās ar sevis pozicionēšanu kameras priekšā un jaunu tēlu radīšanu, iemūžinot sevi un savus grupas biedrus ar foto portretu un pašportretu palīdzību. Darbnīcas rezultātā tiks radīta kolektīva instalācija festivāla centrā.

Gleznotājas un performanču mākslinieces Andas Lāces vadītajā meistardarbnīcā, izmantojot rotaļāšanos un radošus uzdevumus, bērni un vecāki tiks iesaistīti performatīva mākslas darba radīšanā. Darbnīcā visas dienas garumā tiks radītas lielformāta māju maskas, attīstot domu par Dzīvo pilsētu – kāda varētu būt māju dzīve, ja tās būtu dzīvas?

Kopā ar mākslinieci un pedagoģi Izoldi Cēsnieci būs iespēja domāt, zīmēt un būvēt iztēles kartes, antropomorfas ainavas, Bābeles torņus ar visiem iedzīvotājiem, kopīgi veidojot nākotnes ģeogrāfijas objektu puzles.

Savukārt foto mākslinieks Andrejs Strokins aicinās bērnus un jauniešus veidot fotokolāžas no atrastiem attēliem, ļaujoties nejaušības un kļūdīšanās raisītajiem efektiem uz radītajiem darbiem.