Vidusskolēni aicināti pieteikties ikgadējā RSU Jauno mediķu akadēmijā

Ceturtdien, 17. septembrī, plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) sāksies elektroniskā pieteikšanās dalībai Jauno mediķu akadēmijā (JMA), kas norisināsies tiešsaistē no oktobra līdz maijam. Pateicoties online formātam, JMA šogad varēs uzņemt par 80 vidusskolēniem vairāk kā ierasts, dalību atverot 280 jauniešiem. Sešu gadu laikā, kopš RSU ir startējusi ar šo neformālās izglītības projektu, JMA kļuvusi par tik pieprasītu pasākumu, ka nepieciešamais dalībnieku skaits parasti tiek nokomplektēts pāris minūšu laikā pēc pieteikšanās atvēršanas.

Kopumā JMA jaunajā sezonā paredzētas 15 tiešsaistes nodarbības, kurās labāko RSU mācībspēku un studentu vadībā vidusskolēni gūs dziļāku izpratni par medicīnu un veselības aprūpes studijām. Nodarbības norisināsies ceturtdienās pusotras stundas garumā. Līdzīgi kā citus gadus, jaunieši iepazīs tādas tēmas kā anestezioloģija un intensīvā terapija, traumatoloģija, ķirurģija, zobārstniecība, rehabilitācija, dzemdniecība, psihosomatika un citas. Nodarbībās ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies studenti, kas pārstāv ģimenes medicīnas, infektoloģijas, psihiatrijas un citus studentu zinātniskos pulciņus.

“Jauno mediķu akadēmija ir labs veids, kā jauniešiem jau laicīgi saprast, vai medicīna ir viņu dzīves aicinājums, kā arī apgūt zināšanas, kas nepieciešamas, lai iestātos RSU,” uzsver Medicīnas fakultātes prodekāns docents Ingus Skadiņš. RSU pieredze liecina, ka katru gadu vidēji 40-50% no jaunajiem studentiem, kas uzsāk studijas medicīnas, zobārstniecības, rehabilitācijas, sabiedrības veselības un citās veselības aprūpes studiju jomās, ir JMA dažādu gadu absolventi.

Šogad kopā ar 280 skolēniem no visas Latvijas mācības uzsāks arī 160 vidusskolēni no RSU sadarbības skolām – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas 41. vidusskolas, kā arī 60 jaunieši no JMA Valmieras filiāles. Ņemot vērā lielo interesi no reģionālo skolu jauniešu puses un atsaucoties Valmieras Valsts ģimnāzijas iniciatīvai, JMA filiāle Valmierā tika atklāta 2016. gadā.

Elektroniskā pieteikšanās noritēs RSU mājaslapā šeit: www.rsu.lv/jauno-mediku-akademija