Vidusskolēni saņem Smiltenes novada domes stipendijas

Šajā dienā pirms 29 gadiem daudzās Latvijas ģimenēs bija tikai viena doma: kaut Latvija atkal būtu brīva! Visu uzmanības centrā bija barikāžu notikumi, kas varēja izvērsties dažādi…

Arī daudzi Smiltenes vidusskolas skolotāji un skolas tagadējā direktore Ilze Vergina toreiz bija Rīgā un kopā ar pārējiem barikāžu dalībniekiem piedzīvoja, ka tautas vienotība un drosme iziet kailām rokām pret padomju armiju un bruņoto milicijas speciālo uzdevumu vienību “OMON” vainagojās ar to, ka sapnis par brīvu un neatkarīgu Latviju nepalika tikai sapnis… Tas ir piepildījies!

“Jūsu galvenais uzdevums un darbs ir mācīties, lai varētu piepildīt savus sapņus, un kopīgiem spēkiem palīdzētu augt mūsu visu Latvijai. Patiess prieks, ka jūs to darāt pēc labākās sirdsapziņas,” šodien Smiltenes vidusskolas skolēnus – Smiltenes novada domes stipendiātus uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš, kurš arī kopā ar citiem smilteniešiem bija aktīvs 1991.gada barikāžu dalībnieks un par šo mūsu tautas vēstures lappusi var pastāstīt pats pēc savas pieredzes.

“Patiesībā sasniegumus būtu jāmēra pēc grūtībām, kas pārvarētas, lai tos sasniegtu. Paldies par jūsu lielo darbu, par to, ka vienmēr esat gatavi izdarīt vairāk," jauniešiem teica skolas direktore Ilze Vergina.

Smiltenes novada domes stipendijas par izciliem sasniegumiem mācību darbā šā mācību gada pirmajā semestrī nopelnīja 45 Smiltenes vidusskolas skolēni.

Stipendiātus sveica arī Smiltenes novada domes izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, kura jauniešiem pateicās par izcilajiem mācību sasniegumiem, aktīvu dalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē un apņēmību izaugt par daudzpusīgām personībām. Daudzi stipendijas saņēmēji ir arī Smiltenes mūzikas un mākslas skolu absolventi/audzēkņi.

“Izcilais latviešu rakstnieks Jānis Akuraters ir teicis: “Skaistāks par dzīvi ir dzīves sapnis.” Pirms 29 gadiem mēs visi sapņojām par brīvu un neatkarīgu Latviju. Šis sapnis ir piepildījies! Paldies, ka apzināties, cik visai Latvijai ir svarīgi, lai mūsu jaunieši izaugtu gudri un zinoši!

Šodien, kavējoties 1991.gada barikāžu laika atmiņās, gribu jums novēlēt katru dienu atrast laiku aprunāties ar savu vecmāmiņu un vectētiņu - viņu pieredze ir neatsverama bagātība. Tāpat kā ģimenes, kurās visi viens otru mīl un atbalsta. Lai jums katru dienu izdotos paveikt ko labu, par ko vakarā varat pateikties: “Cik jauki, ka es to šodien izdarīju,” jauniešiem vēlēja Gunta Grigore.

Galvenais priekšnoteikums – mācīties regulāri…

Smiltenes novada domes stipendiju piešķir skolēniem, kuru vidējā atzīme ir 7,5 balles vai vairāk, un nevienā mācību priekšmetā nav mazāk par 6 ballēm. Aptaujātie jaunieši, kuri nopelnījuši minēto stipendiju, atzina, ka to izdarīt nav neiespējamā misija. “Galvenais – stundās rūpīgi klausīties skolotājā un regulāri mācīties,” uzskata 12.b klases skolnieces Elvīra Miesniece, Alise Kazeka, Elīza Āboltiņa un Patrīcija Kauškale, kuras Smiltenes novada domes stipendiju saņēmušas visus vidusskolas gadus. “Saņemtā naudiņa ir labs atbalsts. To var ieguldīt vaļaspriekos, lai piepildītu kādu sapni vai iekrāt studijām. Esam par to ļoti pateicīgas. Taču visvairāk mācīties motivē vēlme iegūt labas un vispusīgas zināšanas. Lai vairāk zinātu, lai pēc tam būtu vieglāk augstskolā.” Jaunietes neslēpj – konkurence par budžeta vietām augstskolās ir ļoti liela. “Katram jau gribas tikt starp tiem laimīgajiem, kuriem par studijām nebūs jāmaksā.”

Elvīra pēc Smiltenes vidusskolas beigšanas vēlas Rīgas Tehniskajā universitātē studēt arhitektūru. Elīza domā savu nākotni saistīt ar bioloģiju. Patrīcija grib studēt ķīmiju, bet Alise pagaidām vēl nav izlēmusi, ko darīs tālāk.

Atskatoties uz trim vidusskolas gadiem, jaunietes priecājas, ka par savu skolu izvēlējušās tieši Smiltenes vidusskolu. “Vispirms jau tāpēc, ka esam ļoti saliedēta klase. Sākumā bija mazliet jāpierod pie pārmaiņām, kas nāca līdz ar skolas reorganizāciju, bet kopumā šeit jūtamies ļoti labi. Jaunajiem vidusskolēniem iesakām apmeklēt visus skolas pasākumus un būt aktīviem. Arī mums tieši kopā pavadītie brīži būs tie, kurus atcerēsimies visvairāk,” atzīst Elvīra, Elīza, Patrīcija un Alise, kuras vienmēr paspējušas gan labi izmācīties, gan piedalīties visos skolas pasākumos.”