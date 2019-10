Vidusskolēni vēl līdz 6.oktobrim var pieteikties RSU Jauno mediķu akadēmijā Valmierā

Jau 9. oktobrī 60 jaunieši no Valmieras un Limbažu vidusskolām sāks mācības Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Jauno mediķu akadēmijā (JMA). Astoņās nodarbībās, kas noritēs Valmieras Valsts ģimnāzijā, RSU studentu – topošo ārstu vadībā skolēni iepazīs dažādas medicīnas disciplīnas un praktiskajās nodarbībās pārliecināsies, vai ārsta profesija ir viņu īstais aicinājums. Vidzemes vidusskolu un ģimnāziju audzēkņiem vēl līdz 6. oktobrim iespējams reģistrēties, lai pievienotos šī gada JMA Valmieras filiāles sasaukumam.

Lekcijas un nodarbības JMA Valmieras filiālē jauniešiem norisināsies trešdienu pēcpusdienās, un tās vadīs aktīvākie topošie ārsti no RSU studentu zinātniskajiem pulciņiem, kas specializējušies tādās jomās kā mikrobioloģija, pediatrija, dzemdniecība, ķirurģija, aroda un vides medicīna, ģimenes medicīna un fizioloģija. “Šis mācību formāts, kad jaunietis nodod savas zināšanas jaunietim, ir pierādījis savu efektivitāti, jo studenti skolēniem saprotamā veidā spēj izskaidrot vissarežģītākās tēmas,” uzskata RSU Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš. “Arī mūsu studentiem tas ir ieguvums, jo, mācot citus, ir vieglāk apgūt tēmu padziļināti un paraudzīties uz to no cita skatu punkta”.

Kā uzsver prodekāns: “Mācības JMA ir kā kvalitātes zīme – jaunieši ne tikai pārliecinās, vai mediķa profesija ir viņiem piemērota, bet arī iegūst fundamentālas zināšanas, kas palīdz veiksmīgi startēt augstskolā. Medicīnas studentu rindās redzam daudz JMA absolventu, kas liecina par šī projekta nozīmīgumu.”

JMA ir RSU neformālās izglītības projekts. Tā ietvaros vidusskolēni, kuri apsver medicīnas studijas, apmeklē lekcijas un praktiskās nodarbības labāko RSU mācībspēku un studentu vadībā. Jaunieši projektā gūst dziļāku izpratni par medicīnu, pārliecinoties, vai šī ir īstā joma, kurā sevi attīstīt. JMA Valmieras filiāle uzsāka darbu 2016. gadā, bet Rīgā šis projekts tiek īstenots jau kopš 2014. gada.

Pieteikties JMA Valmieras filiāles nodarbībām var līdz 6. oktobrim, rakstot uz e-pastu: [email protected]