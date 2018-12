Virtuālās realitātes darbnīcas nākotnes tehnoloģiju bērniem

Sākas pieteikšanās izziņas darbnīcai bērniem, kas ļaus apgūt virtuālās realitātes un radošās domāšanas iemaņas jauno tehnoloģiju laikmetā.

Nav noslēpums, ka mūsdienu dinamiskajā pasaulē arvien vairāk jātiecas apgūt jauno tehnoloģiju spēku, lai rastu veidus, kā to prasmīgi izmantot, attīstot savas iemaņas un veidojot veiksmīgu karjeru. Virtuālā realitāte (VR) līdzās papildinātās realitātes (AR) tehnoloģijām ir viena no Top 5 pasaules novitātēm un tiek uzskatīta par jaunu tehnoloģiju vidi papildus jau pazīstamajai - digitālajai videi. Kā to var apgūt mūsu bērni jau tagad?

Virtuālā realitāte daudziem vecākiem pirmajā brīdī asociējas ar spēlēm un “laika nosišanas” nodarbi. Taču tas ir maldīgs priekšstats, jo spēļu industrija vienkārši ir plašākai sabiedrībai pamanāmāka.

VR/AR risinājumi plaši tiek lietoti medicīnas, būvniecības, izglītības un daudzās citās gan tehniskās, gan radošās industrijās. Tas norādā, ka aiz burtu salikuma VR/AR patiesībā slēpjas vesela jauna pasaule.

“Caur jauno tehnoloģiju un mēdiju piedzīvošanu, bērnos rūk bailes par nezināmo un viņi jūtas ērtāk mūsdienu mainīgajā pasaulē. Attiecīgi, jo dažādākas pieredzes skola vai vecāks dod, jo labāk. Un jo ātrāk tas notiekas, jo labāk. Jālieto, jākļūdās un jaiepazīstās!” komentē Iespējamās Misijas valdes priekšsēdētāja Edīte Millere.

Virtuālā realitāte ir jauna pasaule un jaunas prasmes, kas jāapgūst katram bērnam. Tā ir iespēja ne tikai attīstīties, bet arī kļūt par unikāliem, izciliem speciālistiem pavisam tuvā nākotnē.

Pasaules ekonomikas forums paredz, ka 65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri pašreiz uzsāk skolas gaitas, strādās profesijās, kuras šodien neeksistē.

Salīdzinoši ātrā tempā esam attīstījušies no teksta uz bilžu, uz video komunikāciju. Jaunie mēdiji pieprasa vizuālās komunikācijas, stāstniecības un radošuma iemaņas.

Renāte Strazdiņa, “Microsoft” vadītāja Baltijā, piebilst, ka laikmetā, kad tehnoloģijas un to sniegtās iespējas attīstās milzīgā ātrumā, ir svarīgi jau bērnībā nostiprināt izpratni par pasaules un tehnoloģiju daudzveidību un ar to saistītajām prasmēm, kas nākotnē kļūs arvien svarīgākas, tostarp, radošuma, komandas darba, vizuālās komunikācijas, informācijas analīzes un interpretācijas prasmes. Jaunie mēdiji, arī virtuālā realitāte, tos gudri izmantojot, ir ne tikai veids, kā bērnus iepazīstināt ar nākotnes tehnoloģijām, bet vienlaikus arī instruments radošuma, loģiskās domāšanas un citu prasmju attīstīšanai.

Portāls VR ir uzņēmies iniciatīvu un sadarbībā ar pašmāju un ārzemju VR māksliniekiem piedāvā 4 praktisko nodarbību kursu mēneša garumā VR un radošās domāšanas iemaņu apgūšanai.

Portāls VR līdzdibinātāja Žanete Merliva stāsta, ka kursa ietvaros bērniem būs iespēja praktiski eksperimentēt arī ar 3D printēšanas tehnoloģijām un gūt vispusīgas iemaņas 3D vides un VR tehnoloģiju sasaistē caur radošiem uzdevumiem. Plānots piesaistīt arī pasaulē slavenus māksliniekus, kā Vladimir Ilic (VRHUMAN).

Darbnīcā vienlaikus darbosies tikai 15 bērni, lai nodrošinātu individuālu un padziļinātu apmācību. Darbnīcas beigās visi dalībnieki saņems sertifikātus par prasmju apgūšanu.

Par pieteikšanos darbnīcām zvanīt +37126881469 vai rakstīt uz [email protected].