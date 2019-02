“Zaļā josta” aicina skolēnus piesķirt otro elpu lietām un radīt jaunus, videi draudzīgus iepirkuma maisiņus

Plastmasas maisiņu patēriņš ik gadu pieaug, radot vides piesārņojumu un draudus dzīvajai dabai. Lai arī kopš šī gada 1. janvāra tirdzniecības vietās stājušies spēkā strikti plastmasas maisiņu bezmaksas izplatīšanas ierobežojumi, vides ieguvums ir nepietiekams - ir būtiski sniegt sabiedrībai videi draudzīgas un ilgtspējīgas alternatīvas.

Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, “Zaļā josta” uzsāk radošo konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

Konkursam “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties komandas no Latvijas vispārējām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Konkursa uzdevums ir izstrādāt videi draudzīga un stilīga iepirkuma maisiņa vai somas dizainu, pašrocīgi izgatavot šo maisiņu, kā arī prezentēt savu veikumu mācību iestādē, mudinot pārējos ikdienā aizstāt plastmasas maisiņus ar videi draudzīgām alternatīvām. Darbus vērtēs žūrija četrās reģionālajās kārtās, savukārt labākie piedalīsies fināla skatē modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”.

Pieteikšanās konkursa norisinās līdz š.g. 25. martam, iesūtot pieteikuma anketu uz e-pastu [email protected]. Plašāka informācija par konkursu organizatoru mājaslapās www.tirailatvijai.lv un www.zalajosta.lv.

Kā norāda “Zaļā josta” vadītājs Jānis Lapsa, Latvijas likumdošanā ir veikti grozījumi, kas paredz ieviest maksu par plastmasas maisiņiem. “Tās ir valsts administratīvas metodes, lai piespiestu samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un to nonākšanu apkārtējā vidē, bet, lai jebkuras pārmaiņas iedzīvotos, mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Ar šo pasākumu mēs aicinām skolniekus un ikvienu no mums pašiem radīt alternatīvu šo plastmasas maisiņu lietošanai un mainīt savus ikdienas iepirkumu paradumus. Tādēļ, liekot akcentu tikai uz to, ka turpmāk par plastmasas iepirkuma maisiņiem tirdzniecības vietās ir jāmaksā, lielus panākumus negūsim. Ir svarīgi katram no mums uzdot sev un reizē atbildēt uz jautājumu - ko es varu darīt personiski, lai samazinātu plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu?”, uzsver J. Lapsa. Uz to “Zaļā josta” izaicina visus konkursa dalībniekus. Aicina ne tikai pašiem saprast un mainīt ikdienas paradumus, bet ar savu piemēru iedvesmot pārējo sabiedrību - klasesbiedrus, draugus, vecākus vai paziņas.

Atbilstoši Eiropas Savienības datiem, viens iedzīvotājs gada laikā atkritumos izmet vidēji 31 kg plastmasas iepakojumu, kas kopā visā Eiropas Savienībā sastāda 15,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu gadā. Latvijā vidējais radītais plastmasas iepakojuma apjoms gadā ir 35 900 tonnas, no kurām pārstrādātas tiek aptuveni 14 493 tonnas jeb 40,9%. “Plastmasas atkritumu piesārņojums rada lielākos draudus ekosistēmai. Turpinoties pastāvošai tendencei, nākotnē pasaules okeānos plastmasas būs vairāk nekā zivju,” uzsver J. Lapsa.

Konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Modes un Izklaides centru “Rīga Plaza”, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.