Valgas Muzejā apskatāma militāro ķiveru izstāde

Līdz 27. februārim Valgas Muzejā (Vabaduse 8, Valga) apskatāma militāro ķiveru izstāde "No metāla un no plastmasas".

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja gūt priekšstatu par ķiverēm, ko lietoja pagājušā gadsimta lielākajos militārajos konfliktos.

Izstādē pārstāvēti nozīmīgākie ķiveru tipi no Pirmā pasaules kara laikiem, un dažādas to modifikācijas, kas nosedza karavīru galvas arī Otrā pasaules kara laikā un vēlāk. Par vairākām no kolekcijā iekļautajām ķiverēm ir arī interesanti stāsti. Piemēram, viena no tām atrasta Varbla ciemā (Pērnavas apriņķis), kur to lietoja kā bļodu vistu barošanai.

Izstādē apskatāmas 50 dažādas ķiveres. Dažas no tām ir iespējams arī pielaikot, lai, piemēram, uzņemtu fotopašportretu jeb "selfiju".

Izstādē redzamās ķiveres ir no vislielākās privātās ķiveru kolekcijas, kas pieder Aare Nõmm (Tartu).

Ieeja bez maksas.