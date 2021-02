Valmieras bērnudārza “Pienenīte” grupa karantīnā darbinieka saslimšanas dēļ

Konstatējot viena darbinieka saslimšanu ar Covid-19, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte” līdz 19.februārim noteikta karantīna grupai “Bitītes”. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumiem. Izmaiņas neattiecas uz pārējām PII “Pienenīte” grupām, tās var turpināt darbu ierastajā režīmā.

PII “Pienenīte” vadība ir nosūtījusi bērnu vecākiem SPKC sagatavotu informāciju par nosacījumiem bērniem, kuri ir kontaktpersonas un kuriem ir jāievēro mājas karantīna.

Atrodoties karantīnā, aicinām bērnu vecākus sekot līdzi bērnu un savam veselības stāvoklim, vērot, vai neparādās augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c., un, parādoties simptomiem, telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu par tālāko rīcību.

Karantīnā esošajiem:

uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un kopā ar vecākiem būt pieejamiem saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

ievērot SPKC epidemiologa un ārsta norādījumus;

mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Vienam no vecākiem, kuru bērns ir karantīnā, lai nodrošinātu bērna pieskatīšanu (nav iespējams to apvienot ar attālināto darbu vai mājsaimniecībā nav cita persona, kura varētu pieskatīt bērnu), jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāatver B slimības lapa. Savukārt vienam no vecākiem, kuru bērns konkrētās grupas PII pirms karantīnas noteikšanas neapmeklēja (tātad bērns nav noteikts kā kontaktpersona) un kuram būtu tagad jāatsāk apmeklēt PII grupiņa, karantīnas laikā ir iespēja saņemt vienreizēju slimības palīdzības pabalstu. Vairāk informācijas šeit.

Piesardzības nolūkos PII “Pienenīte” darbinieki tuvākajā laikā nodos pārbaudei Covid-19 siekalu testus.