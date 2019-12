Aizvadītajā sestdienā Valkā traumas guvuši divi velosipēdisti, nonākot sadursmēs ar automašīnām

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 6.decembra līdz 9.decembrim, saņemta informācija par 185 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 28 ceļu satiksmes negadījumi, kur sešos no gadījumiem ir sešas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies desmit transportlīdzekļu vadītāji – astoņi automašīnu vadītāji un viens velosipēdists, savukārt viena persona atteikusies no pārbaudes. Noformēti 170 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 92 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

6.decembrī pulksten 08:30 Madonā konstatēts, ka no automašīnas “VW Caddy” nozagtas valsts numura zīmes. Uzsākts kriminālprocess.

6.decembrī pulksten 12:05 Alūksnes novadā, autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža 182.kilometrā, automašīnas “BMW” vadītāja neizvēlējās drošu ātrumu atbilstoši ceļa un laika apstākļiem, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Transportlīdzekļa riepu protektori bija atbilstoši noteiktajiem normatīviem. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītāja, kura tika nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušo.

7.decembrī laika posmā no pulksten 03:00 līdz 10:00 Gulbenē no neaizslēgtas automašīnas “Audi” salona nozagtas dažādas mantas. Uzsākts kriminālprocess.

7.decembrī laika posmā no pulksten 04:30 līdz 08:30 Alojas novadā iekļūts kādā īpašumā un, atlaužot šķūņa durvis, nozagtas dažādas mantas un instrumenti. Materiālie zaudējumi vērtējami 187 eiro vērtībā. Policija skaidro notikušo. Uzsākts kriminālprocess.

7.decembrī pulksten 10:55 Valkā, Tālavas ielā, uz doto brīdi nenoskaidrots vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca velosipēdistam, kā rezultātā velosipēdistam tika nodarīti miesas bojājumi. Policija turpina skaidrot notikušo.

7.decembrī pulksten 13:04 Valmierā, Cēsu ielā, “Mercedes” vadītājs uzbrauca virsū gājējai, kura tobrīd šķērsoja ceļu pa gājēju pāreju. Cietusī sieviete nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

7.decembrī pulksten 16:10 Valkā, Ausekļa un Smilšu ielas krustojumā, “Opel” vadītājs uzbrauca virsū velosipēdistam. Cietušais ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Negadījuma apstākļi tiek skaidroti.

7.decembrī pulksten 11:39 Madonā, Rīgas ielā, automašīnas “Volvo” vadītājs sadūrās ar pretim braucošo automašīnu “VW Golf” un iebrauca apgaismojuma stabā. Negadījumā nav fiziski cietušu personu, bojātas automašīnas un apgaismojuma stabs. Tika konstatēts, ka “Volvo” vadītājs sēdies pie stūres, būdams alkohola reibumā – 3,83 promiles.

8.decembrī pulksten 07:50 Ainažos, Dārza ielā, notika divu automašīnu – “Hyundai” un “Daf”- sadursme. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Hyundai” vadītājs neievēroja zīmes “Dodiet ceļu” prasības, kā rezultātā notika sadursme. Negadījumā “Hyundai” vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot notikušo.

8.decembrī pulksten 10:10 Strenču novadā, autoceļa Inčukalns-Valmiera-Valka 96.kilomentrā, automašīnas “Lexus” vadītāja bija nepietiekami uzmanīga, neizvēlējās drošu ātrumu atbilstoši ceļa un laika apstākļiem, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas. Konstatēts, ka automašīnai bijis neatbilstošs riepu protektora dziļums. Negadījumā cieta automašīnas pasažiere, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

8.decembrī pulksten 23:30 Valmierā, Tērbatas ielā, “Ford” vadītājs uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Renault” un aizbrauca no notikuma vietas par to neziņojot likuma noteiktajā kārtībā. Pulksten 00:14 policija apturēja “Ford” vadītāju, kurš brauca pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams 2,24 promiļu reibumā.

Aizvadītājās dienās kopumā reģistrēti desmit transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā. Astoņos gadījumos automašīnu vadītāji bijuši vairāk kā 1,5 promiļu reibumā, savukārt četros gadījumos vadītāji bijuši bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

7.decembrī pulksten 05:32 Alūksnē, Lielā ezera ielā, “Opel” vadītājs tika apturēts, būdams 1,71 promiļu reibumā. Pulksten 08:53 Kocēnu novadā “Mercedes” vadītājs brauca bez transportlīdzekļa tiesībām, kā arī 2,23 promiļu smagā reibumā. Savukārt pulksten 16:38 Limbažu novada Skultes pagastā kāds “Volvo” vadītājs iebrauca grāvī. Izbraucot policijas norīkojumam tika konstatēts, ka “Volvo” vadītājs braucis bez tiesībām un 2,99 promiļu lielā reibumā.

8.decembrī pulksten 15:47 Līgatnes novadā tika apturēts vīrietis, kurš būdams 1,87 promiļu reibumā un bez jebkāda veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesībās brauca ar automašīnu “Golf”. Pulksten 17:30 tika saņemta informācija par kādu vadītāju, kurš Valmierā, Stacijas ielā, iekāpis savā transportlīdzekļi un iespējams atrodas alkohola reibumā. Pulksten 17:48 tika apturēts ziņotais vīrietis, kuram tika konstatēts 1,90 promiļu reibums. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.