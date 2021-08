Automašīna Opel Zafira iebrauca priekšā braucošajā Volvo

Aizvadītajā diennaktī, 12.08.2021 plkst. 22:06, Gulbenes nov., Lizuma pag., uz A/C V436 Ranka-Tirza 7.km, persona vadīja automašīnu OPEL VECTRA būdams nepilngadīgs un nepakļāvās policijas prasībai apturēt automašīnu (bēga). Bēgšana turpinājās 4min., pēc kā persona apturēja a/m un ieskrēja mežā, tomēr paslēpties neizdevās. Policijā sākts administratīvais process.

12.08.2021. plkst. 21:00, Cēsu nov., Liepas pag., A/C Liepa-Smiltene 3.km. persona vadīja automašīnu Opel Zafira un iebrauca priekšā braucošajā A/M Volvo, kā rezultātā 3 personas guva miesas bojājumus un tika nogādātas medicīnas iestādē. Policijā sākts administratīvais process.

12.08.2021 plkst. 16:01, Madonas nov., Ērgļu pag., pa vietējās nozīmes ceļu, persona vadīja A/M VW Golf, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 1,45 promiles. Policijā uzsākts kriminālprocess.

12.08.2021. plkst. 17:40 Valmieras nov., Kauguru pag., A/C Valmiera-Cēsis-Drabeši 8.km, persona vadīja A/M Citroen Berlingo un veicot apdzīšanas manevru, nebija pietiekami uzmanīgs, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar apdzenamo automašīnu Ford Focus, kura nobrauca no ceļa braucamās daļas. A/M Ford Focus vadītāja nogādāta medicīnas iestādē.

12.08.2021. plkst. 22:30, Valmieras nov., Valmiera, Austrumu ielā, persona vadīja velosipēdu, būdama alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 5,50 promiles. Policijā sākts administratīvais process.

12.08.2021. plkst. 22;06, Gulbenes nov., Lizuma pag. uz A/C V436 Ranka-Tirza 7.km persona vadīja a/m VW Polo būdama alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 1,98 promiles. Turklāt minētā persona vadīja transporta līdzekli krimināllieguma laikā un bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām. Policijā uzsākts kriminālprocess.

13.08.2021. plkst. 01:48, Cēsu nov., Amatas pag., Ģikšos, persona vadīja mopēdu YAMAXA YQ50, bez jebkāda veida transporta līdzekļa vadītāja apliecības, turklāt alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 0,4996 promiles. Policijā sākts administratīvais process.