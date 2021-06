Brīdina citus par zādzību kapos

“Ziemeļlatvija” saņēma kādas sievietes zvanu, kura ar laikraksta starpniecību vēlas brīdināt citus smilteniešus, pastāstot par nelāgu atgadījumu Smiltenes pilsētas kapos.

“Pagājuši septiņi gadi pēc tēta miršanas. Kapu kopiņu regulāri dodos sakopt. Šonedēļ pēc lietus skatos, ka nozagta viena no kapu vāzītēm. Dažu gadu laikā šī jau ir ceturtā reize, kad tiek apzagta tēta atdusas vieta. Vienreiz tika nozagtas padārgas sveces, vēl citā no četrām gladiolām vāzītē palikusi bija tikai viena. Briesmīgi! Iespējams, toreiz gladiolas kādam tika uzdāvinātas svētkos. Visvairāk jutos šokēta, kad no kapu kopiņas bija izraktas begonijas. Šoreiz tās noteikti nebija vārnas, kas mēdz kapu vāzes aiznest uz tuvējām mājām, bet gan cilvēks, jo bija redzamas pēdas. Piederīgajiem ir sāpīgi,” stāsta smilteniete.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne stāsta, ka zādzības kapos nav tendence. “Ja nozagti ziedi, vāzes vai grābekļi, visbiežāk cilvēki nevēršas policijā, dažkārt tikai informē par šādu gadījumu. Ir situācijas, kad kaimiņš aizņemas grābekli, bet aizmirst to nolikt atpakaļ vai sajauc vietas. Aicinu cilvēkus vērtīgākas mantas nelikt redzamā vietā kapos vai arī ņemt līdzi uz mājām, piemēram, dārgākus grābekļus vai speciālus laistīšanas traukus. Aptuveni reizi gadā ir gadījumi, kad kapsētās nodarīti lielāki postījumi – sagāzti kapu pieminekļi, izdemolētas kopiņas. Šogad viens tāds gadījums bija Valkas novadā, pērn Rubenes kapos. Abos gadījumos vainīgie tika diezgan ātri noskaidroti un tās bija nepilngadīgas personas,” ziņo Z. Vaskāne.