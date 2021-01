Brīvdienās mājsēdi neievēro gados jaunie

Aizvadītās nedēļas nogalē mājsēdes laikā Valsts policija Valkas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā kopumā fiksēja 12 pārkāpumus, par kuriem tika pieņemti lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu. Tas notika naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu laikā no pulksten 22 līdz 5, kad visā valstī bija spēkā pārvietošanās aizliegums.

Valsts policijas Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Vilnis Būce ziņo, ka aizvadītajās brīvdienās mūspusē mājsēdi nav ievērojuši gados jauni cilvēki. Četri no pārkāpējiem pārvietojušies kājām, bet pārējie braukuši automašīnā. “Atrunas ir visdažādākās, arī fantāzijām nav robežu, taču tās uz policistiem nenostrādā. Piemēram, apturot automašīnu laikā, kad iedzīvotājiem ir jāuzturas savā dzīvesvietā, saņemam paskaidrojumu, ka visi steigušies uz mājām, lai gan vadītājs un pasažieri ir no dažādām mājsaimniecībām,” atklāj Valsts policijas Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks.

V. Būce informē, ka aizvadītajās brīvdienās visi 12 pārkāpumi ir fiksēti laika posmā no pulksten 23.30 līdz 4 rītā. Visiem pārkāpējiem piemērots naudas sods. Summas ir dažādas, bet n vienam nav piemērots ne minimālais, ne arī maksimālais sods.

“Vēlreiz atgādinu, ka šie ierobežojumi ir ieviesti tikai tādēļ, lai mazinātu “Covid-19” izplatību. Jo atbildīgāk rīkosimies tagad, jo ātrāk varēsim atgriezties normālā ikdienas dzīvē. Jāteic, kopumā Smiltenes, Strenču un Valkas novados iedzīvotāji ir atbildīgi un noteikumus ievēro. Ir gadījumi, kad brīvdienās kontroles laikā policija aptur automašīnu un tās vadītājs uzrāda pašapliecinājuma lapu,” saka V. Būce.

Atgādinām, ka dzīvesvietu komandantstundas laikā drīkst atstāt tikai attaisnojošu iemeslu dēļ. Piemēram, jādodas uz vai no darba, nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšana vai dzīvnieku veterinārmedicīniskā aprūpe. Pašapliecinājums ir obligāts. To ikviens var atrast Valsts policijas mājaslapā vp.gov.lv sadaļā Noderīgi.

Noteikumi būs spēkā arī šajā nedēļas nogalē līdz pat 25. janvārim, ja vien valdība tos nepagarinās.