Divu nedēļu laikā krāpnieki Vidzemes reģiona iedzīvotājiem izmānījuši aptuveni 18 tūkstošus eiro

Tā dēvētie telefonkrāpnieki divu nedēļu laikā no Vidzemes reģiona iedzīvotājiem kopumā izmānījuši aptuveni 18 000 eiro.

Policija atkārtoti brīdina iedzīvotājus par patlaban izplatīto fenomenu - telefonkrāpniekiem, kas zvana iedzīvotājiem no dažādiem numuriem, uzdodoties par banku darbiniekiem un mēģinot izvilināt banku kontu piekļuves datus. Tāpat noziedznieki mēdz bieži uzdoties par kurjeru kompānijas "DPD Latvija" darbiniekiem un izdomāt arvien jaunus melus, lai piekļūtu iedzīvotāju banku kontiem.

Policija secina, ka joprojām daudzi iedzīvotāji iekrīt krāpnieku lamatās, nosaucot zvanītājiem savus personas datus un banku kontu piekļuves datus vai ievadot tos noziedznieku atsūtītās vietnēs. Šīm krāpšanām parasti ir starptautisks raksturs. Noziedznieki lielākoties zvana no ārvalstīm, bieži no ģenerētiem telefonu numuriem, kas atgādina Latvijas numurus, un runā krievu valodā. Tāpat tiek izdomāti arvien jauni stāsti, lai izvilinātu banku piekļuves datus, kā arī nav izslēgts, ka turpmāk saziņai var tikt izmantotas citas valodas. Latvijas policija sniedz atbalstu arī citu valstu tiesībsargājošām iestādēm šo noziegumu izmeklēšanā.

Laikā no šī gada 28.jūnija līdz 14.jūlijam Valsts policija ir saņēmusi informāciju no daudziem iedzīvotājiem, kuriem šādā veidā izkrāpta nauda. Kopumā pēdējo divu nedēļu laikā izkrāpti 18 000 eiro. Savukārt pēdējā pusgada laikā Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā krāpnieki no Vidzemes reģiona iedzīvotājiem kopumā izmānījuši aptuveni 300 tūkstošus eiro.

Policija atgādina, ka banku darbinieki nekad neprasīs ne nosaukt, ne ievadīt banku piekļuves datus atsūtītās interneta vietnēs. Saņemot šādu zvanu, telefonsaruna ir jāpārtrauc. Gadījumā, ja no bankas konta ir izkrāpta nauda, svarīgi pēc iespējas ātrāk informēt par to savu banku, un pēc tam - vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.