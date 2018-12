Droša un brīva dzīve bez vardarbības ģimenē

Attiecībās starp vīrieti un sievieti mēdz būt vieglāki un grūtāki periodi, proti, strīdi, nesaskaņas un konflikti. Taču vardarbība partnerattiecībās nav ikdienišķa nesaprašanās. Vardarbība ģimenē Latvijā ir bīstami izplatīta. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014.gada veiktais pētījums liecina, ka fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera dzīves laikā pieredzējusi aptuveni katra trešā sieviete.

Vardarbība ģimenē ir fizisko, seksuālo, verbālo, emocionālo un ekonomisko aizskārumu cikls, kas atkārtojas arvien biežāk un kas tiek izmantots pret sievieti no partnera (vīra, drauga) vai citu tuvinieku (pieaugušo bērnu, u.c.) puses, lai upuri kontrolētu un iegūtu un noturētu varu pār to. Par vardarbību ģimenē atzīstams jebkurš aizskārums, neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem, esošajiem vai bijušajiem partneriem nereģistrētā laulībā, radiniekiem pirmajā pakāpē (bērniem un vecākiem), radiniekiem otrajā pakāpē (mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem un māsām), personām, kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība (kopīgi dzīvo vienā privātmājā vai dzīvoklī).

No 2014.gada 31.marta ģimenes vardarbībā cietušie var saņemt tūlītēju policijas un tiesas aizsardzību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību, brīvību un veselību. Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā, valstī ir izveidots vienots mehānisms, kur personai, pret kuru ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, tiek nodrošināta ātra un efektīva aizsardzība ar pagaidu aizsardzības līdzekļiem un valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Šādos gadījumos personas ienākumi un mantiskais stāvoklis netiek vērtēts, jo valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek piešķirta pamatojoties uz personas pēkšņu nonākšanu īpašajā situācijā (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 2.punkts).

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek nodrošināta pagaidu aizsardzības pret vardarbību gadījumos, lai :

vērstos tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu/aizstāšanu/izbeigšanu;



pārsūdzētu tiesas lēmumu par pieteikuma par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanas noraidīšanu/daļēju noraidīšanu;



izšķirtu civiltiesiska rakstura strīdu ar varmāku, vai izpildītu tiesas uzlikto pienākumu – iesniegt prasības pieteikumu pret varmāku.



Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību Juridiskās palīdzības administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa, kuru var saņemt Juridiskā palīdzības dienestā, interneta mājas lapā www.jpa.gov.lv, pašvaldībās (Sociālajos dienestos). Pakalpojums ir pieejams visā Latvijas Republikas teritorijā. Informāciju par veidlapas aizpildīšanu var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001801. Valsts nodrošinātā juridiskās palīdzības pieprasījumā jānorāda, ka persona ir cietusi no vardarbības.

Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības! Ja ciet no vardarbības, rīkojies un izmanto iespēju saņemt bezmaksas palīdzību Juridiskās palīdzības administrācijā!