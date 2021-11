Dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā mājoklī

Pērn stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība – ikvienā dzīvoklī jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, bet privātmājā detektoram jābūt uzstādītam katrā stāvā. Privātmāja papildus jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika par šī gada deviņiem mēnešiem rāda, ka no valstī reģistrētajiem 5537 ugunsgrēkiem 26% jeb 1441 ugunsgrēki notikuši mājokļos: 924 – daudzdzīvokļu ēkās vai dzīvokļos; 374 – individuālajās mājās; 114 – dārza mājās; 12 – vasarnīcās; 13 – cita veida būvēs.

Neraugoties uz prasību par obligātu dūmu detektoru uzstādīšanu, VUGD apkopotā informācija par notikumiem, kur bija iespējams iegūt ziņas par detektoriem, liecina, ka 50% gadījumu jeb 715 mājokļos, kur bija izcēlies ugunsgrēks – dūmu detektori nebija uzstādīti, tai skaitā 482 – dzīvokļos, 184 – individuālajās mājās, 36 – dārza mājās, 7 – vasarnīcās, 5 – cita veida būvēs.

Savukārt 430 mājokļu ugunsgrēki tika laikus pamanīti, jo bija nostrādājis dūmu detektors, un mājokļa iemītniekiem bija iespēja novērst aizdegšanos tās sākuma stadijā vai atstāt piedūmotās telpas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Piemēram, šī gada 8.novembrī plkst. 03.16 VUGD saņēma izsaukumu Aucē, kur divstāvu mājas pagrabā pie apkures katla dega skaidu briketes 20m2 platībā, bija izveidojies spēcīgs sadūmojums un bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies vēl viens cilvēks. Plkst. 09.51 ugunsgrēks likvidēts.

2.jūlijā plkst.21.56 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur piecstāvu mājas dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega ēdiens 0,01m2 platībā. Dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.22.24 ugunsgrēks tika likvidēts.

Tikai darbspējīgs dūmu detektors spēj glābt dzīvības

Šogad veiktajā VUGD pētījumā par Latvijas sabiedrības izpratni par rīcību ārkārtas, katastrofu vai to draudu situācijās, cita starpā, 87% respondentu atbildēja, ka mājoklī ir uzstādīts dūmu detektors. Līdzīgi rezultāti bija arī Iekšlietu ministrijas veiktajā pētījumā, kur 81% respondentu vēstīja, ka ir uzstādījuši dūmu detektorus.

Iedzīvotājiem, kuri rūpīgi gādā par savu un tuvinieku drošību un ir uzstādījuši dūmu detektorus, atgādinām, ka ierīce ir regulāri jāpārbauda. Līdzīgi kā citām ierīcēm, arī dūmu detektoram ir savi lietošanas nosacījumi. Atkarībā no ražotāja nosacījumiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī būs jānospiež kontroles jeb testa poga, kas atrodas uz detektora korpusa, un jāsagaida signāls. Ja detektors izplata skaņu, tātad tas ir darbspējīgs. Vismaz reizi gadā detektoru ieteicams atvienot no stiprinājuma pie griestiem un notīrīt putekļus no ierīces.

Dūmu detektori darbojas uz baterijām, līdz ar to būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus.

Ierīces darbības pārbaudei nevajadzētu izmantot cigareti vai kādu citu dūmu avotu, jo darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot nepārtrauktu spalgu skaņas signālu.

Izglāb dzīvību – uzstādi mājoklī dūmu detektoru!

Šogad ugunsgrēkos ir gājuši bojā jau 78 cilvēki un lielākā daļa no traģiskajām ugunsnelaimēm ir notikusi mājokļos. Visbiežāk ugunsgrēki izceļas diennakts tumšajā laikā, kad ugunsgrēku bijis grūti savlaicīgi pamanīt. Iespējamie iemesli visbiežāk ir saistīti ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, trešdaļā gadījumu cilvēku bojāejas iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu smēķēšanu, piemēram, guļot dīvānā. Šie ugunsgrēki nav platības ziņā lieli, bet kaitīgākais ir tieši sadūmojums. Ja dūmu detektors būtu bijis dzīvoklī, iespējams, sadūmojums tiktu savlaicīgi pamanīts un cilvēkam būtu bijusi iespēja izglābties.

Dūmu detektori obligāti jāuzstāda dzīvokļos un dzīvojamās mājās, dārza mājās, bet ieteicams tos uzstādīt arī citās dzīvošanai pielāgotās būvēs, piemēram, istabās, kas izbūvētas saimniecības ēkās.

VUGD aicina parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.