Ērģemes pagastā automašīnas "Ford" vadītāja netiek galā ar mašīnas vadību

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 9. augusta līdz 12.augustam, saņemta informācija par 262 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 21 ceļu satiksmes negadījumi, kur sešos no gadījumiem ir astoņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 12 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 6 bija automašīnu šoferi un 6 velosipēda vadītāji. Noformēti 270 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 164 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

9.augustā pulksten 07:50, Valkas novadā, Ērģemes pagastā uz autoceļa Ērģeme – Turna – Daksti 12. kilometrā sieviete, vadot automašīnu “Ford”, netika galā ar mašīnas vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta automašīnas vadītāja, kura nogādāta medicīnas iestādē.

9.augustā pulksten 17:45, Burtnieku novadā, Matīšu pagastā, Matīši, Valmieras ielā vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar automašīnu “Toyota”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta abu automašīnu vadītāji, nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

10.augustā pulksten 18:15, Valmierā, Rīgas ielā vīrietis, vadot automašīnu “Ford”, nepalaida pa galveno ceļu braucošo motociklu “Yamaha” un izraisīja sadursmi. Ceļu satiksmes negadījumā cietusi motocikla pasažiere, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona apkalpojamā teritorijā apturēti seši automašīnas vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā. 9.augustā Smiltenes novadā, Variņu pagastā uz vietējās nozīmes ceļa vīrietis, vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, vīrieša izelpā konstatēja 2,27 promiles, bet 10.augustā Smiltenes novadā, Smiltenē, kāds vadītājs ceļa satiksmē piedalījās, bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām, būdams 2,04 promiļu reibumā, savukārt Cēsīs, Piebalgas ielā kāds šoferītis, vadīja automašīnu “Audi”, būdams 1,07 promiļu reibumā.

10.augusta vakarā, Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā uz autoceļa Valmiera – Matīši – Mazsalaca 16. kilometrā vīrietis, vadīja automašīnu “Audi” laikā, kad ir vadīšanas tiesību liegums, būdams 2,3 promiļu reibumā.