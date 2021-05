Esi uzmanīgs, pārvietojoties satiksmē ar elektroskrejriteni!

Ikdienā var novērot, ka aizvien vairāk satiksmes dalībnieki, kā savu pārvietošanās līdzekli izmanto elektroskrejriteni, lai ātri un ērti nokļūtu iecerētajā galamērķī. Taču diemžēl Valsts policija aizvien vairāk fiksē tādus ceļu satiksmes negadījumus, kuros iesaistīti elektroskrejriteņi. Pagājušajā nedēļā no 10. līdz 16. maijam valstī kopumā ir notikuši 17 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir iesaistīti elektroskrejriteņi.

Aizvadītajā nedēļā no 17 ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti elektroskrejriteņi, 15 ceļu satiksmes negadījumi diemžēl ir ar cietušajām personām – trīs no šīm personām vēl nav sasniegušas 14 gadu vecumu – un tikai divi negadījumi ir bez cietušajiem. Lielākā daļa no šiem negadījumiem ir notikuši tieši Rīgas reģionā. Sākotnējā informācija liecina, ka visbiežāk šajos negadījumos traumas guvuši elektroskrejriteņu vadītāji, pašiem krītot no braucamrīka. Tādēļ Valsts policija aicina rūpīgi izvērtēt braukšanas apstākļus, būt uzmanīgiem piedaloties satiksmē ar elektroskrejriteni un parūpēties par savu drošību un veselību braukšanas laikā – gan par ķiveri, gan par ceļu un elkoņu sargiem – lai kritiena gadījumā pasargātu sevi no smagām traumām.

Tāpat Valsts policija atgādina satiksmes dalībniekiem, kuri kā pārvietošanās līdzekli ir izvēlējušies elektroskrejriteni – piedaloties satiksmē ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi, kā arī jāatceras par savstarpēju cieņu arī uz ceļa.

Elektroskreriteņa vadītājiem ir jāņem vērā, ka ar to drīkst pārvietoties pa ietvēm, veloceļiem, atsevišķās vietās pa sabiedriskā transporta joslu, ja tas ir atļauts velosipēdistiem, un arī pa brauktuvi, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h. Ja ar elektroskrejriteni pārvietojas pa ietvi, ir jādod priekšroka gājējiem un ir jāizvēlas ātrums, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

Tāpat elektroskrejriteņu vadītājiem jāatceras šie noteikumi:

elektroskrejritenim ir jābūt labā tehniskā stāvokli, aprīkotam ar bremzēm, braukšanas laikā priekšpusē ir jādeg baltas gaismas lukturim, aizmugurē sarkanas krāsas lukturim;

ar elektroskrejriteni aizliegts vest pasažieri, braukt neturoties un pārvadāt kravu, kas apdraud citus;

maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 25 km/h un ar to drīkst pārvietoties tikai viens cilvēks vecumā no 14 gadiem;

nepilngadīgai personai, lai pārvietotos ar elektroskrejriteni, ir nepieciešamas riteņbraucēja tiesības.