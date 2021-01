Gadumijā policija konstatējusi vairāk nekā 1500 ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumu

Gadumijā Valsts policija konstatējusi vairāk nekā 1500 ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).

Kopumā Jaunā gada naktī komandantstundas kontroles pasākumos pārbaudītas 5346 personas, no tām 1779 gadījumos bijuši pamatoti aizpildīti pašapliecinājumi par uzturēšanās vietas atstāšanu.

Aizvadītajā naktī sākti 1136 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī fiksēts vēl vismaz 431 pārkāpums, par kuriem tiks sākti administratīvie procesi. Šie pārkāpumi konstatēti tieši komandantstundas ierobežojumu laikā no plkst.22 līdz 5. Taču bijuši arī citi ārkārtējas situācijas ierobežojumu pārkāpumi.

Daudzos gadījumos piemēroti sodi 300, 500, 1000 un arī 2000 eiro apmērā.

Kā norāda VP, bijis vērojams, ka daļa iedzīvotāju ikgadējo Jaunā gada salūtu mēģinājuši izšaut jau pirms plkst.22, vai to darījuši privātmāju teritorijā. Tomēr policija bija informēta, ka personas šāvušas raķetes arī daudzīvokļu namu pagalmos, vienlaicīgi meklējot risinājumus, kā to darīt nepamanītiem, piemēram, ātri izskrienot ārā no mājas, noliekot raķetes un skrienot atpakaļ.

Vienā gadījumā likumsargi konstatējuši, ka kāda persona Rīgā šauj salūtu no braucošas mašīnas. Saistībā ar šo gadījumu sākts administratīvā pārkāpuma process.

Policistiem šajā naktī visā Latvijā diezgan bieži nācies saskarties arī ar agresīviem un iereibušiem iedzīvotājiem, kuri centušies konfliktēt ar likumsargiem. Vēloties veikt datu pārbaudi, daudzos gadījumos personas nav pildījušas policijas darbinieku likumīgās prasības, nepārtraukušas pārkāpumus, atteikušās nosaukt savus personas datus.

Ir arī bijuši gadījumi, kad šīs personas ir izrādījušas fiziku pretošanos, grūstījuši policijas darbiniekus, kā arī vienā gadījumā nodarījuši vieglus miesas bojājumus. Attiecīgi par šiem gadījumiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī kriminālprocess.

Iedzīvotāji ir mēģinājuši rast dažādus risinājumus, lai apietu noteikumus, tomēr tas viņiem nav izdevies, skaidroja policijā. Piemēram, kāda persona centusies apmānīt policiju par nepieciešamību atstāt dzīvesvietu pēc plkst.22, lai dotos uz aptieku. Lai pārliecinātos par pausto datu patiesumu, policisti pavadījuši personu līdz aptiekai un galu galā izrādījies, ka aptiekā nekas nav nepieciešams.

Policija atgādina, ka komandantstundas laikā iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst.22 līdz 5 ir spēkā līdz 4.janvārim, kā arī no 8.janvāra līdz 10.janvārim.

Lai nodrošinātu noteikto ārkārtējas situācijas noteikto ierobežojumu uzraudzību, gadumijā visā Latvijā tikai iesaistīti plaši resursi. Papildu tiem policijas spēkiem, kas veic ikdienas pamatuzdevumus, aizvadītajā naktī uzraudzībā tika iesaistīti vēl 1506 Valsts policijas un 178 pašvaldību policisti, 53 robežsargi un 298 zemessargi.