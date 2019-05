Iedzīvotāji aicināti rūpēties par savu mājokļu drošību

Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā 2018.gadā reģistrēti 215 gadījumi par zādzībām no mājokļiem, savukārt šogad pirmajos mēnešos 124 gadījumi (Alūksnē - 14, Cēsīs - 22, Gulbenē- 12, Limbažos - 14, Madonā - 14, Valkā - 21, Valmierā - 27) .

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes rīcībā esošā informācija liecina, ka 2018.gadā 25 zādzību gadījumos tika bojātas mājokļa durvis, 49 gadījumos viens vai vairāki logi, savukārt 14 gadījumos ļaundari mājoklī iekļuva izmantojot balkonu vai terasi. Savukārt 2019.gada pirmajos mēnešos brīvi piekļūstot reģistrēti 119 gadījumi, bet 3 gadījumos mājoklī iekļūts sabojājot durvis.

Visbiežāk ļaundari savam laupījumam izvēlas datorus, telefonus, velosipēdus, juvelierizstrādājumus un naudu. Ja zādzība notikusi piemājas garāžā vai šķūnītī, visbiežāk tiek reģistrētas zādzības par zāles pļāvējiem, trimmeriem, dažādiem dārza instrumentiem. Tomēr jāņem vērā, ka zaglis, iekļuvis mājoklī, ņems visu, kas šķitīs kaut nedaudz vērtīgs.

Lai pasargātu savu mājokli no zādzībām, nedrīkst aizmirst par drošības pasākumiem. Valsts policija sagatavojusi dažus ieteikumus, kā parūpēties par sava mājokļa drošību un pasargāt to no zagļiem:

Mājokļa durvīm vienmēr jābūt aizslēgtām. Arī tad, ja atrodaties mājās vai atstājat mājokli ļoti īslaicīgi;

Diennakts tumšajā laikā vēlams aizvērt aizkarus, lai zagļi nevarētu pētīt mājinieku paradumus un īpašumā esošās vērtīgās lietas;

Nekad neatstājiet atslēgu durvju slēdzenē;

Izvēlieties kvalitatīvus drošības elementus. Dzīvokļa īpašniekiem ieteicams izvēlēties kvalitatīvas ārdurvis, savukārt privātmāju īpašniekiem īpaša uzmanība jāvelta logu aizsardzībai pret atvēršanu no ārpuses un drošības paaugstināšanu durvīm, it īpaši tām, kuras iziet uz nomaļāku vietu (slēgtiem pagalmiem, mežu);

Durvis un slēdzenes mājoklim izvēlieties ar paaugstinātu drošības pakāpi. Tāpat noderīgi būtu ievietot mājoklī dubultās durvis, kuras abas ir iespējams aizslēgt;

Dzīvojamām mājām un pirmā stāva dzīvokļiem pirmā stāva logus ieteicams aprīkot ar logu sargiem vai blokatoriem;

Apsardzes signalizācija noteikti ir papildu drošības elements, kas būs būtisks traucēklis zagļiem;

Ja jūsu dzīvoklis atrodas pirmajā vai pēdējā stāvā, uzstādiet logiem dzelzs režģus. Vairumā gadījumu laupīšanas notiek, tieši ielaužoties caur logiem;

Vērtīgās lietas (somiņas, makus, portatīvos datorus) neglabājiet tuvu pie ārdurvīm. Visdrošāk vērtslietas ir glabāt seifā, kas ir kvalitatīvi un droši piestiprināts sienai vai grīdai.

Ja tomēr dažādu iemeslu dēļ ir notikusi zādzība vai nesankcionēta iekļūšana jūsu dzīvoklī vai īpašumā, par to nekavējoties ir jāziņo policijai zvanot uz tālruņa numuru 110 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.