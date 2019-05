Informācija par trauksmes sirēnu pārbaudēm

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 9.maija plkst. 6.30 līdz 10.maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 12 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, trīs uz glābšanas darbiem, bet vēl divi bija maldinājumi.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Cēsīs, kur dega smagās automašīnas kabīne 4m2 platībā un Valkā, kur atkritumu konteinerā dega atkritumi 2m2 platībā. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī dzēšot kūlas ugunsgrēkus Valmierā (200m2 platībā) un Cēsīs (100m2 platībā).

Vakar Vidzemē divu māju dūmvados dega sodrēji – šādi izsaukumi tika saņemti uz Pārgaujas novada Straupes pagastu un Priekuļu novada Priekuļu pagastu.

Atgādinām, ka šodien, 10.maijā no plkst. 10.30 līdz 10.50, VUGD sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.

Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu klientus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos panika. Gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (atkarībā no sirēnas izvietojuma augstuma, teritoriālās apbūves īpatnībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, gaisa mitruma un vēja stipruma). Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.