Kārķu pagastā degusi māja, Launkalnes pagastā – pirts

Aizvadītajās trijās diennaktīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 15 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Piektdienas vakarā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valkas novada Kārķu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 36m2 platībā. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.

Svētdien ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu, kur dega vienstāva pirts siena 4m2 platībā.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Lai cik neliela, uguns liesma ir bīstama, ja to atstāj bez uzraudzības vai izturas nevērīgi, tāpēc, lietojot atklātu uguni – iededzot svecīti vai smēķējot, jābūt uzmanīgam. Savukārt, dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem.