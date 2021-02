Kārķu pagasta Vēveros nodegusi dzīvojamā māja

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa informē, ka aizvadītajā piektdienā, 19. februārī, pulksten 22.26 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Kārķu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 36 kvadrātmetru platībā. Pulksten 00.37 ugunsgrēks tika likvidēts.

Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons stāsta, ka uguns nopostītajā nelielajā dzīvojamajā mājiņā, kas atradās pašā Vēveru centrā, mitinājās vīrietis pirmspensijas vecumā kopā ar suni. Iztiku viņš pelnījis, ejot palīgā kaimiņu ģimenei. Pagasta pārvaldes vadītājs pieļauj, ka, visticamāk, šīs postošās ugunsnelaimes iemesls ir plīts, kas neesot bijusi tehniskā kārtībā. Pats mājas saimnieks tobrīd atradies dzīvojamajā istabā un pamanījis piedūmojumu. Aizskrienot pie loga, redzējis uguns liesmu atblāzmu. Virtuvē atradušies divi spaiņi ar ūdeni, bet ar to nav pieticis, lai ierobežotu uguns liesmas. Degošās mājas saimnieks steidzies pagalmā pēc sniega, bet arī tas nav palīdzējis liesmu slāpēšanā.

Vīrieša rīcībā nav bijis mobilā telefona, tāpēc skrējis uz kaimiņu mājām, bet pa ceļam apstādinājis braucošu automašīnu, kuras šoferis arī izsaucis palīdzību.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai arī Kārķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigāde saņēma izsaukumu uz notikuma vietu. P. Pētersons stāsta, ka izsaukums netika saņemts, jo, kā viņš noskaidrojis, aizvadītajā piektdienā VUGD vienlaicīgi saņēmis vairākus izsaukumus, turklāt īslaicīgi bijušas problēmas ar sakariem. Ugunsnelaimē māja cietusi tiktāl, ka palikušas vien četras sienas. Nodegušās ēkas iemītniekam sniegta sociālā palīdzība, jo viņš palicis ar to, kas mugurā. Nodegusi arī necilā iedzīve. Ugunsnelaimē cietušajam, kas pirms tam neesot saņēmis sociālo palīdzību, tā ir sniegta – viņš nogādās drošā un siltā vietā, kur ir iespējams sevi sakopt. Vīrietim esot sagādāts apģērbs, apavi, ikdienā lietojamie trauki un gultas veļa. Ir piešķirti arī naudas līdzekļi pārtikas iegādei.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Lai cik neliela, uguns liesma ir bīstama, ja to atstāj bez uzraudzības vai izturas nevērīgi, tāpēc, lietojot atklātu uguni – iededzot svecīti vai smēķējot –, jābūt uzmanīgam. Savukārt dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji saņēma ne tikai izsaukumu uz Kārķu pagastu, bet steidzās arī uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu. Izsaukums tika saņemts aizvadītās svētdienas rītā pulksten 4.47. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg vienstāva pirts siena četru kvadrātmetru platībā. Pulksten 5.52 ugunsgrēks tika likvidēts.