Konstatēti pieci pārkāpumi par pašizolācijas neievērošanu

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 20. marta līdz 23.martam, saņemta informācija par 209 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem viena cietusi persona. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnu vadītājs. Noformēti 140 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 95 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē, laika posmā no 20.marta līdz 23.martam, policija Vidzemē veikusi 87 preventīvas pārbaudes par ārkārtējās situācijas aizliegumu un ierobežojumu neievērošanu, konstatēti 5 pārkāpumi.

Jānorāda, ka līdz šim, saņemot informāciju par personām, kuras, atgriežoties no ārzemēm, neievēro pašizolāciju, policija uz to attiecīgi reaģē un pārbauda. Katrs gadījums ir vērtējams individuāli un policijas primārais mērķis nav sodīt, tiek veikts arī skaidrojošais darbs.

Tomēr ir arī gadījumi, kad policija ir saņēmusi informāciju par personām, kuras atkārtoti un apzināti neievēro pašizolācijas noteikumus. Un šādos gadījumos, ja iedzīvotāji turpinās bezatbildīgi attiekties pret ierobežojumiem, būs sods.

Atgādinām - ja esi atgriezies no ārzemēm, ir jāievēro pašizolācija! Esi atbildīgs un #paliecmājās. Šajā laikā uzturies savā dzīvesvietā, nedodies uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku. Bet, ja ir neatliekama nepieciešamība doties, piemēram, uz veikalu, ievēro visas drošības prasības. Ir jāsaprot, ka šie pašizolācijas noteikumi ir mūsu visu veselības un drošības interesēs - sociāla distancēšanās būtiski palīdz samazināt slimības izplatību.

Ja pamanāt, ka kāds neievēro šos noteikumus, par to var droši ziņot policijai, zvanot 110! Ja ziņo par pārkāpumu, esi konkrēts un nosauc pēc iespējās precīzāku informāciju!