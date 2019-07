Launkalnes pagastā notiek sadursme starp automašīnām "Audi A4" un "BMW"

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 12. jūlija līdz 15.jūlijam, saņemta informācija par 289 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, kur deviņos no gadījumiem ir 18 cietušas personas, viena gājusi bojā. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 18 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem septiņi bija automašīnu šoferi, viens traktora, četri mopēda vadītāji un pieci velosipēda vadītāji, bet viena persona nogādāta medicīnas iestādē alkohola ekspertīzes veikšanai. Noformēti 342 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 204 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu, viens par protokols noformēts par agresīvu braukšanu.

12.jūlijā pulksten 08:55 Smiltenes novada Launkalnes pagastā, autoceļa Rīga-Sigulda-Veclaicene 126.kilometrā, notika sadursme starp automašīnām “Audi A4” un “BMW”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta abu automašīnu vadītājas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus.

13.jūlijā pulksten 02:04 Varakļānu novadā kāds vīrietis vadīja kvadriciklu, kurš nav bijis reģistrēts noteiktā kārtībā. Tāpat vīrietis uzsāka bēgšanu, tādejādi nepakļaujoties vairākkārtējai policijas darbinieku prasībai apturēt transportlīdzekli. Pēc kvadricikla apturēšanas, tā vadītājam tika konstatēts 1,38 promiļu alkohola reibums.

Savukārt pulksten 17:10 Pārgaujas novadā vēl viens vīrietis nepakļāvās policijas darbinieku atkārtotām prasībām apturēt transportlīdzekli. "Volkswagen Golf” vadītājs, bēgot no pašvaldības policistiem, nesavaldīja transportlīdzekli, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Vīrietim tika konstatēts 1,83 promiļu reibums. Cietušais tika nogādāts medicīnas iestādē.

13.jūlijā pulksten 10:10 Naukšēnu novadā kāds mopēda vadītājs, būdams alkohola reibumā, piedalījās ceļu satiksmē un krita. Konstatēts, ka vīrietis bijis bez jebkāda veida transportlīdzekļa tiesībām sēdies pie mopēda stūres būdams 3,51 stiprā alkohola reibumā. Cietušais tika nogādāts medicīnas iestādē, taču no sīkākas izmeklēšanas atteicās.

13.jūlijā pulksten 12:50 Alūksnē, Pils ielā, 1954.gadā dzimis “VW Passat” vadītājs, šobrīd nenoskaidrotu iemeslu dēļ, uzbrauca elektrības sadales skapim un elektrības stabam, tos bojājot, pēc kā uzbrauca uz gājēju ietves, kur notrieca vairākus gājējus. Notikuma vietā gāja bojā 2006.gadā dzimusi meitene. Četras personas, tai skaitā divas mazgadīgas meitenes, tika nogādātas medicīnas iestādē. Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Transportlīdzekļa vadītājam alkohola reibums netika konstatēts. Apstākļu noskaidrošanai uzsāktas vairākas ekspertīzes.

13.jūlijā pulksten 13:50 Salacgrīvā, autoceļa Rīga-Baltezers-Ainaži 91.kilometrā, “Volvo” sadūrās ar “Nissan Xtrail”. Negadījumā cieta “Volvo” vadītājs, savukārt “Nissan” vadītājs un pasažieri atteicās no medicīniskās palīdzības. Policija skaidro notikušo.

14.jūlijā pulksten 10:20 Alūksnes novada Ziemaru pagastā saņemta informācija, ka autoceļa posmā Kaktiņi –Sauleskalns, kāds “VW Passat” vadītājs nobraucis no ceļa braucamās daļas un iebraucis grāvī. Izbraucot policijas norīkojumam, konstatēts, ka automašīnas vadītājs atrodas 3,26 promiļu reibumā. Trešās personas manta nav bojāta. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.jūlijā pulksten 14:19 Cēsīs, Lapsu un Piebalgas ielu krustojumā, notika trīs automašīnu sadursme. Sākotnējā informācija liecina, ka “Ford” vadītāja neievēroja ceļu zīmes “Dodiet ceļu” prasības, kā rezultātā sadūrās ar, pa galveno ceļu braucošo, automašīnu “Volvo”. Abu automašīnu trieciena rezultātā, negadījumā iekļuva automašīna “Audi”, kura atradās pretējā braukšanas joslā. Kopumā negadījumā cieta piecas personas. Policija turpina izmeklēt notikušā apstākļus.

14.jūlijā pulksten 16:57 Valmierā, Valkas un Raiņa ielas krustojumā, notika sadursme starp “BMW” un “Renault Megane” transportlīdzekļiem. Sadursme radās “Renault” vadītājai neievērojot ceļu zīmes “Stop” prasības. Negadījumā cieta “Renault” pasažiere, kura tika nogādāta medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot lietas apstākļus.

Laika posmā no 13.jūlija līdz 14,jūlijam Gulbenes novadā, no ceļa malā atstātas automašīnas “VW Passat” nozagta automagnetola un sabojāts priekšējais vējstikls. Policija skaidro zaudējumu apmēru un notikušā apstākļus.

Laikā no 12.jūlija līdz 15.jūlijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti 18 automašīnu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā, no tiem septiņi bija automašīnu šoferi, viens traktora, četri mopēda vadītāji un pieci velosipēda vadītāji, bet viena persona nogādāta medicīnas iestādē alkohola ekspertīzes veikšanai.

13.jūlijā Salacgrīvas pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Passat” būdams 2,16 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Savukārt Malienas pagastā vīrietis vadīja mopēdu ar 1,93 promiļu stipru alkohola reibumu.

14.jūlijā Alūksnē policija apturējusi kādu “VW Sharan” vadītāju 2,47 promiļu reibumā un bez jebkāda veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, bet Raunas pagastā konstatēts, ka kāds traktora vadītājs piedalās ceļu satiksmē, būdams 2,59 promiļu reibumā.

15.jūlijā Ļaudonas pagastā tika apturēta kāda “Volvo” vadītāja, kura bez tiesībām vadīja transportlīdzekli 1,56 promiļu reibumā, savukārt Valmierā 2,52 promiļu reibumā pieķerts kāds “Audi” vadītājs. Visiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.