Madonas novadā noslīkst četri cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 2.decembra plkst. 6.30 līdz 3.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma septiņus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, trīs uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Vakar plkst. 7.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Rūjienas novada Jeru pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums un mašīnā iespiests cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji cietušo cilvēku atbrīvoja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Vakar plkst. 9.11 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Aronas pagastu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, uz ledus atrodas automašīna, kurā iekšā atrodas cilvēki. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū tā, ka tikai riepas bija redzamas laukā no ūdens. Pirms VUGD ierašanās no automašīnas saviem spēkiem izkļuva divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanījis 112. Abi cilvēki, kuri no automašīnas izkļuva pirms VUGD ierašanās, tika nodoti NMPD mediķiem. Ugunsdzēsēji glābēji no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušos, bet pārējo noslīkušo izcelšana bez speciālā papildaprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Ugunsdzēsēji glābēji ar vinčas palīdzību automašīnu no dīķa izvilka un no tās izcēla vēl trīs noslīkušus cilvēkus.

VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu. Gadījumā, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, aicinām nekavējoties zvanīt 112!

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Skudrītes ielā Rūjienā, kur dega elektrības balsts 0,5m2 platībā, Burtnieku novada Valmieras pagastā, kur dega sadzīves mantas 5m2 platībā, kā arī Smiltenes novada Launkalnes pagastā, kur nepieskatītā ugunskurā dega sadzīves mantas 2m2 platībā.