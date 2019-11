Nepilngadīgajiem cigaretes palīdz iegādāties pieaugušie; Cēsīs policija noformē trīs protokolus

Latvijā alkoholu un tabakas izstrādājumus drīkst iegādāties, ja sasniegts 18 gadu vecums, proti, pilngadība. Taču ikdienā ielās var pārliecināties, ka nav vajadzīgi ne dokumenti, ne „atsaucīgas” pārdevējas, atliek vien kādam uz ielas pajautāt, un jaunietim cigaretes vai alkohola pudele kabatā.

Šonedēļ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika īstenots reids pie vairākām tirdzniecības vietām, lai pārbaudītu vai nepilngadīgām personām netiek nodots alkohols, cigaretes un enerģijas dzērieni. Kopumā pārbaudes tika veiktas pie sešām tirdzniecības vietām, savukārt trijos gadījumos pieaugušie piekrita jaunieša lūgumam un nopirka cigaretes.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Savukārt par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā personai uzliek naudas sodu no 35 līdz 140 eiro, bet par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 eiro.

Policisti arī turpmāk veiks tirdzniecības vietu pārbaudes, lai sekotu līdzi tam, vai tiek ievērots normatīvajos aktos noteiktās prasības alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai. Vienlaikus policija aicina arī vecākus pievērst uzmanību savām atvasēm un pārrunāt, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Policija aicina neklusēt, ja redzat, ka notiek līdzīgi pārkāpumi, zvanot pa tālruni 110!

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgo rīcībā šogad Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā noformēti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli, savukārt atkārtoti gada laikā pārkāpumu izdarījusi viena persona.