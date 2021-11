No daudzdzīvokļu nama Valkā gāzes noplūdes dēļ evakuēti iemītnieki

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 12 izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Plkst. 19.08 tika saņemts izsaukums uz Tālavas ielu Valkā, kur daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā jūtama gāzes smaka. No ēkas tika evakuēti 11 cilvēki. Pārbaudot ēku, tika konstatēts, ka gāze noplūst kādā dzīvoklī no vaļā atstātas gāzes plīts. Ugunsdzēsēji glābēji gāzes noplūdi novērsa, kā arī veica telpu vēdināšanu. Notikuma vietā strādāja arī AS Gaso avārijas dienests. Plkst. 19.53 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus – desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.