Papildināts: Valkas pagasta Lugažos dzīvojamā mājā notikusi gāzes eksplozija

Šodien satraucoši notikumi norisinājušies Valkas pagasta Lugažos. Vietējie iedzīvotāji informēja, ka kādā dzīvojamā mājā notikusi gāzes eksplozija. “Ziemeļlatvija” sazinājās ar VUGD, kuri informāciju apstiprināja. 7. janvārī pulksten 14.03 tika saņemts izsaukums uz Valkas novada Valkas pagastu, kur pēc sākotnējās informācijas divstāvu dzīvojamā mājā noticis sprādziens.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka noticis, iespējams, gāzes, sprādziens, jo gaisā jūtama gāzes smaka. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki. Ir bojāta ēkas starpsiena un ārsiena, teritorija ir norobežota. No mājas iznesti gāzes baloni. Par negadījumu informēta pašvaldība.

Noskaidrojām, ka negadījumā neviens cilvēks nopietni nav cietis. Pēc aculiecinieku stāstītā, nepieciešamā medicīniskā palīdzība sniegta uz vietas.

Uz laiku, līdz policija veiks izmeklēšanu, kāpēc notikusi gāzes eksplozija, un tiks saņemts atzinums, ka mājā var dzīvot, iedzīvotāji savā dzīvesvietā nevar uzturēties. Valkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Ligita Sīmane informē, ka trīs cilvēki ir nogādāti sociālajos dzīvokļos Ērģemes pagasta “Valžkalnos”, viena iedzīvotāja mitināsies pie bērniem, savukārt viena sieviete kategoriski atteikusies doties prom un līdz raksta tapšanas brīdim skaidrības, kā situāciju policija un pašvaldība atrisinās, nebija. Mājai atslēgta elektrība, ūdens un ieeja mājā liegta.

Tikko ar "Ziemeļlatviju" sazinājās SIA "Latvijas Propāna gāze" Vidzemes reģiona pārvaldes direktors Jānis Stahovskis un norādīja, ka sākotnējā informācija un runas par to, ka sprādzis gāzes balons, ir nepatiesas. Eksploziju izraisījusi gāzes noplūde, nevis balona sprādziens. Viņš stāsta, ka gāzes noplūde notikusi no neaizgriezta gāzes balona ventiļa un, veicot gāzes reduktora atvienošanu no balona, gāze izplūdusi. Sprādziens iespējams, kad gāzes koncentrācija gaisā ir no 2 līdz 10%. Konkrētajā gadījumā liesmas vai dzirksteles avots atradās kaimiņu dzīvoklī, kur bija iekurta krāsns. Stahovskis uzsver, ka gāze ir smagāka par gaisu, tāpēc tā viegli pa apakšu pārvietojas no telpas telpā.

No VP Vidzemes reģiona pārvaldes ziņojuma: 7.janvārī pulksten 14:07 Valkas pagastā notika gāzes balona eksplozija. Sākotnējā informācija liecina, ka sprādziens radies nepareizas gāzes balona lietošanas rezultātā. Policija uzsākusi kriminālprocesu un turpina izmeklēt notikušā apstākļus. Negadījumā cieta viena persona, kura no tālākas hospitalizācijas atteicās. Ņemot vērā, ka māja atrodas avārijas stāvoklī, no tās tika evakuēti visi tās iedzīvotāji.