Piemēro apcietinājumu par ļaunprātīgu dzīvojamās mājas dedzināšanu Smiltenē

Aizvadītajā ceturtdienā, 2. janvārī, Smiltenē izcēlās ugunsgrēks, kurā no dzīvojamās mājas tika evakuēti cilvēki. Ir arī cietušais.

Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu par tīšu mantas dedzināšanu vispārbīstamā veidā. Iespējamajai vainīgajai personai šobrīd piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Izsaukumu uz ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma pulksten 21.15. “Pēc sākotnējās informācijas, no dzīvojamās mājas cēlās liesmas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā mājā deg dzīvoklis 30 kvadrātmetru lielā platībā. Pirms VUGD ierašanās trīs cilvēki bija evakuējušies, bet vēl divus cilvēkus no piedūmotām telpām evakuēja ugunsdzēsēji glābēji. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Pulksten 23.59 ugunsgrēks tika likvidēts,” informē Sandra Vējiņa, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste.

Iespējamais ugunsgrēka iemesls ir ļaunprātīga dedzināšana, norāda VUGD. Lietu izmeklē Valsts policija. “Ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas par tīšu mantas dedzināšanu vispārbīstamā veidā. Jau tajā pašā naktī uz 3. janvāri tika noskaidrota iespējamā persona, kura izdarījusi iepriekšminēto noziedzīgo nodarījumu – 1998. gadā dzimis jaunietis. Šī persona tika aizturēta, un piektdien, 3. janvārī, viņai tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums,” informē Ivars Auniņš, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs.

Pēc VUGD sniegtās informācijas, degošajā dzīvoklī nebija dūmu detektora, taču tāds bija kaimiņiem otrā stāva dzīvoklī. Detektors (ierīce, kas ar spalgas skaņas signāla palīdzību ziņo, ka mājoklī izveidojies ugunsgrēka radīts sadūmojums), arī nostrādāja, līdz ar to ļaujot iedzīvotājiem no mājas evakuēties ātrāk. Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra katrā dzīvoklī jābūt dūmu detektoram, to paredz Ugunsdrošības noteikumi.