Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu transportlīdzekļu drošību

Iedzīvotāji ir aicināti nezaudēt modrību un neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu garnadžiem. Nereti transportlīdzekļu īpašnieki mašīnās redzamā vietā atstāj savas personiskās mantas, kas kalpo kā stimuls garnadzim iekļūt transportlīdzeklī, izsitot auto stiklu vai kādā citā veidā to bojājot.

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada nepilnos desmit mēnešos ir reģistrētas 76 zādzības no transportlīdzekļiem, automašīnām un traktoriem, kur 15 gadījumos zagļiem ir bijusi brīva piekļuve. Tāpat tai skaitā reģistrētas 16 degvielas zādzības no dažādiem transportlīdzekļiem un 12 gadījumos zagtas automašīnu emblēmas.



Valmieras iecirkņa apkalpojamā teritorijā konstatētas 14 zādzības t.sk. 4 no neaizslēgtiem transportlīdzekļiem. Cēsu iecirkņa apkalpojama teritorijā ir konstatētas 13 zādzības no transportlīdzekļiem, kur 4 gadījumos brīvi piekļūstot. Limbažu iecirkņa teritorijā kopumā 21 zādzība - 12 gadījumos automašīnu emblēmu zādzības, savukārt trīs gadījumos brīvi piekļūstot, bet Valkas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrētas 6 zādzības no transportlīdzekļiem.



Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus padomus:



Novieto transportlīdzekli drošā vietā. Vienmēr izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu auto. Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt tavai mašīnai.

Vienmēr aizslēdz. vienmēr aizslēgt automašīnu – arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā.

Aprīko transportlīdzekli ar signalizāciju. Jauno mašīnu īpašnieki var neuztraukties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā jau ir iestrādāta, bet vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem gan vajadzētu būt drošiem un pārliecināties, ka signalizācija ir ievietota un tā strādā korekti. Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos jūsu auto!

Neatstāj mantas transportlīdzeklī. Ja zaglis mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc vienmēr, pirms pametam mašīnu, pārliecinies, ka automašīnas salonā neatstāj vērtīgas mantas.

Marķē automašīnas detaļas. Autoīpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana.

Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas “grozās” svešas personas, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi, pēc Jūsu uzskata ir vērsti uz nozieguma izdarīšanu, nekavējoties ziņo policijai pa tālruni 110. Ja iespējams informē transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par svešu personu aktivitāti.