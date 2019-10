Policija atgādina: pēc sadursmes ar dzīvnieku automašīnas vadītājs nedrīkst pamest notikuma vietu

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 11.oktobra līdz 14.oktobrim, saņemta informācija par 230 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, kur trijos no gadījumiem ir 12 cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 8 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem četri bija automašīnu šoferi, divi velosipēda vadītāji, viens mopēda vadītāji un vienā gadījumā. Noformēti 276 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 194 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona apkalpojamā teritorijā reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, tai skaitā 12 ceļu satiksmes negadījumos notikusi transportlīdzekļa sadursme ar meža dzīvniekiem. Gandrīz visi negadījumi notikuši diennakts tumšajā laikā – vai nu agrā rīta stundā vai arī vēlu vakarā, naktī. Šobrīd sadursmju skaits ar dzīvniekiem pieaug, autovadītājiem jābūt vērīgiem uz ceļa, jo meža dzīvnieku uzvedība nav paredzama. Iespēja, ka jebkurā diennakts laikā uz braucamās daļas var izskriet dzīvnieks, pastāv visā valsts teritorijā, it īpaši mežainos apvidos un ceļa posmos, kur ir neliels attālums starp ceļa nomali un kokiem.

Valsts policija atgādina, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku automašīnas vadītājs nedrīkst pamest notikuma vietu, par sadursmi obligāti jāinformē Valsts policija, kas norādīs, kā rīkoties tālāk, un informēs Valsts meža dienestu. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par notikuma vietas atstāšanu un neziņošanu atbildīgajām institūcijām auto vadītājam var piemērot naudas sodu no 70 līdz pat 700 eiro, kā arī atņemt autovadītāja apliecību uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.

Autovadītājs drīkst pamest negadījuma vietu tikai tādā gadījumā, ja dzīvnieks pēc sadursmes nav nopietni cietis, ir aizskrējis un ja transportlīdzeklim sadursmes rezultātā nav radīti bojājumi, kuri liedz transportlīdzeklim piedalīties ceļu satiksmē.

Tāpat nav atļauta arī traumētā vai mirušā dzīvnieka piesavināšanās – tas ir Medību likuma pārkāpums, par ko var tikt piemērots naudas sods līdz pat 350 eiro.

Piektdien, ap pulksten 9:30 Valmierā, stāvlaukumā pie ēkas Rīgas ielā 50 kāds vīrietis ar automašīnu “Cadillac Escalade” nenoskaidrota iemesla dēļ turpināja kustību ārpus stāvlaukuma robežām pa zaļo zonu un uz mākslīgi izbūvētā betona paaugstinājuma automašīna apgāzās uz gājēja velosipēda ceļa. Ceļu satiksmes negadījums bez fiziski cietušām personām. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

12.oktobrī pulksten 14:10, Ērgļu novadā, Ērgļu pagastā uz autoceļa Bērzaune – Vestiena – Ērgļi 22. kilometrā notika divu automašīnu sadursme. Ceļu satiksmes negadījuma cieta astoņas personas. Policija skaidro negadījuma apstākļus. Policijā uzsākts kriminālprocess.

13.oktobrī pulksten 19:08, Madonas novadā, Kalsnavas pagastā, Grantskalni uz autoceļa Madona – Pļaviņas 23. kilometrā, kāda sieviete, vadot automašīnu “VW Golf”, pēc apžilbināšanas no pretim braucošās automašīnas, nobrauca no ceļa braucamās daļas, kā rezultātā automašīna apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta trīs personas. Policija skaidro negadījuma apstākļus.