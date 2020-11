Policija Vidzemē atgūst izkrāptus naudas līdzekļus

Šā gada novembrī Valsts policijas Vidzemes reģiona (VPVR) pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, veicot sarežģītu un komplicētu izmeklēšanu, atguvušas finanšu līdzekļus, kurus kāds vīrietis, uzticoties krāpnieku solījumiem par lielu naudas peļņas gūšanu, labprātīgi ieskaitījis krāpnieku kontā, portālu “Ziemeļlatvija” informēja VPVR pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

2019. gada pavasarī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē tika saņemts iesniegums no personas par krāpšanu lielā apmērā. Policija noskaidrojusi, ka cietušais saņēmis telefona zvanu no nezināmas personas, kura sevi iepazīstināja kā “finanšu speciālistu” un tirdzniecības firmas “PTBANC” pārstāvi no Krievijas. Krāpnieks krievu valodā piedāvājis piedalīties aktīvu tirdzniecībā interneta vidē, piesolot lielu peļņu. Cietušais piekritis un labprātīgi nodevis savus personas datus, ļāvis piekļūt internetbankai un pārskaitījis vairākus desmitus tūkstošus uz dažādu valstu banku kontiem.

Valsts policija sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu veica sarežģītu un komplicētu izmeklēšanu. Tās laikā Valsts policijas amatpersonas noskaidroja bankas kontu īpašniekus, tādējādi vienā no bankas kontiem iesaldēta un arestēta izkrāptā nauda.

2019. gada vasarā Latvijā tiesa atzina, ka šī nauda ir noziedzīgi iegūta manta, un pieņēma lēmumu konfiscēt to un atdot cietušajam. Ņemot vērā starptautiski pieņemtās konvencijas un sadarbības līgumus par palīdzības sniegšanu krimināllietās, šī gada novembrī cietušais atguva teju 20 tūkstošus eiro.

Lai sevi pasargātu no krāpšanas, policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem, komunicējot ar nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat, pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu līdzekļu ieguldīšanu, jāpārliecinās, vai minētais uzņēmums (uzņēmējdarbība) ir reģistrēta Latvijā, kāds ir tā darbības veids, saņemtās licences un jebkāda cita veida informācija, kas liecina par uzņēmuma darbības tiesiskumu Latvijas teritorijā.

Par to, vai attiecīgā investīciju platforma vai izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs savus pakalpojumus sniegt Latvijā, iedzīvotāji var pārliecināties FKTK mājas lapā (www.fktk.lv), kur ir atrodama informācija par licencētiem noguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Ja tajā nav atrodama informācija par izvēlēto investīciju platformu vai ieguldījumu brokera sabiedrību, tad to darbība nav atļauta vai ir aizliegta Latvijā.

Tāpat Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt īpaši piesardzīgiem, rīkojoties ar saviem personas datiem, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datiem un citu personisku informāciju. Lai nepakļautu sevi krāpšanas riskam, nekādā gadījumā tos nedrīkst izpaust citām personām.