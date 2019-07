Smiltenē agresīvs autovadītājs apdraud satiksmes drošību

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 28. jūnija līdz 01.jūlijam, saņemta informācija par 222 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 22 ceļu satiksmes negadījumi, kur četros no gadījumiem ir deviņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 9 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 2 bija automašīnu šoferi. Noformēti 241 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 137 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

30.jūnijā pulksten 16:30, Rūjienas novadā, Jeru pagastā vīrietis vadot mopēdu, krita, un, guva traumas. Ceļu satiksmes negadījumā cieta arī mopēda pasažieris. Abi vīrieši nogādāti medicīnas iestādē. Jāpiebilst, ka mopēda vadītājam tika konstatēts alkohola apreibums – 2,36 promiles.

30. jūnijā pulksten 09:24 Cēsu novadā, Cēsis uz autoceļa Valmiera – Cēsis- Drabeši 31. kilometrā, sieviete vadot automašīnu “Seat”, izbrauca no mazāk svarīga ceļa un nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Volvo”, kā rezultātā notika sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta četras personas, visas nogādātas medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

30.jūnijā pulksten 15:44 Limbažu novadā, Skultes pagastā uz autoceļa Rīga ( Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 47. kilometrā notika trīs automašīnu sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Tāpat laika posmā no 28. jūnija līdz 01.jūlijam reģistrēti vairāki notikumi par sadzīves rakstura konfliktiem, alkohola zādzībām no tirdzniecības vietām, kā arī nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību, kur personas atradušās alkohola reibumā vai arī traucējušas mieru citām personām. Kopumā aizvadītajās dienās reģistrēti 23 notikumi pret personas dzīvību un veselību. Tāpat Vidzemē reģistrētas vairākas zādzības. 28. jūnijā Valmierā, atlaužot garāžas ieejas durvis, iekļūts un nozagtas dažādas mantas. Apstākļus un zaudējumus skaidro. Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā nozagta gumijas laiva, zaudējumi tiek precizēt. Savukārt laika posmā no 27.jūnija līdz 29.jūnijam Cesvaines novadā, izsitot loga rūti iekļūts īpašumā, no kura nozagts zāģis un divi sporta apavu pāri, kopumā nodarīti 717 eiro lieli zaudējumi, policijā par notikušo uzsākts process.

Laikā no 28.jūnija līdz 01.jūlijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti divi automašīnu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā.

29.jūnijā pulksten 19:09 iedzīvotājs ziņoja, ka Smiltenes novadā, Smiltenē, pa Dzirnavu ielu nenoskaidrots vadītājs vada melnas krāsa automašīnu “Peugeot”, kurš ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību un citus satiksmes dalībniekus. Vadītājs, iespējams, alkohola reibumā. Pulksten 19:27 policijai izdevās šoferi apturēt un, veicot alkohola pārbaudi, apstiprinājās aculiecinieka bažas – 52 gadus vecais šoferis pie stūres sēdies pamatīgā alkohola reibumā. Viņa izelpā tika konstatētas 3,29 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.