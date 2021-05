Smiltenē aizdomās par zādzību no transportlīdzekļa aizturēts vīrietis

Šī gada maija sākumā aizdomās par zādzību no transportlīdzekļa tika aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas redzeslokā. Vīrietim šobrīd piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums un tiek pārbaudīta viņa iespējamā saistība ar citām zādzībām no transportlīdzekļiem.

Maija sākumā tika saņemta informācija par to, ka Smiltenes novadā, Smiltenē no automašīnas “Volkswagen Passat” nozagta auto magnetola un sabvūfers ar pastiprinātājiem. Par notikušo tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, tika noskaidrota iespējami vainīgā persona – 1984. gadā dzimis vīrietis. Vīrietis, nolūkā izvairīties no kriminālatbildības par zādzības izdarīšanu, uzdevās par citu personu. Par citas personas datu izmantošanu policijā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 281. panta 2.daļas.

Savukārt aizvakar, 10. maijā, kriminālprocesa ietvaros, policija veica kratīšanu vīrieša dzīvesvietā, kur atrada un izņēma medību patronas. Arī par šo policijā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 233. panta 2. daļas.

Otrdien, 11. maijā, tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Šobrīd policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka aizturētais, iespējams, saistīts ar citām zādzībām no transportlīdzekļa.