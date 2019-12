Smiltenē aptur autovadītāju 1,58 promiļu reibumā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 78 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, vienā no gadījumiem ir viena cietusi persona, tāpat pieci no negadījumiem saistīti ar transportlīdzekļu uzbraukšanu uz ceļa braucamās daļas nokritušiem kokiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas vadītājs. Noformēti 64 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 32 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

18.decembrī pulksten 18:00 Gulbenē, Blaumaņa ielā, notika divu automašīnu sadursme. Sākotnējā informācija liecina, ka “VW Passat” vadītāja izraisīja sadursmi ar automašīnu “Toyota”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Toyota” vadītāja, kura tika nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro lietas apstākļus.

18.decembrī pulksten 21:54 Smiltenē, Rīgas ielā, policija apturēja automašīnas “Mercedes” vadītāju. Tika konstatēts, ka vīrietis piedalījās ceļu satiksmē, esot 1,58 promiļu reibumā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.decembrī Līgatnes novadā konstatēts, ka notikusi iekļūšana īpašumā, no kura veikta dažādu sadzīves mantu un dārza tehnikas zādzība. Policija skaidro lietas apstākļus un materiālos zaudējumus. Uzsākts kriminālprocess.