Smiltenē apturēts mopēda vadītājs 1,5 promiļu reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 20.decembra līdz 23.decembrim, saņemta informācija par 226 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 24 ceļu satiksmes negadījumi, kur trijos no gadījumiem ir septiņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 11 transportlīdzekļu vadītāji – septiņi automašīnu vadītāji, divi mopēda, viens velosipēda vadītājs, savukārt viena persona lietojusi alkoholu pēc negadījuma. Noformēti 262 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 131 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

21.decembrī pulksten 21:47 Limbažu novada Umurgas pagastā, autoceļā Kocēni-Limbaži-Tūja 24.kilometrā, notika ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Ford” vadītāja neizvēlējās drošu ceļa un meteoroloģiskajiem apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta trīs pasažieri, kuri nogādāti medicīnas iestādē.

21.decembrī pulksten 17:49 Amatas novada Drabešu pagastā, autoceļa Valmiera-Cēsis-Drabeši 37.kilometrā, notika divu automašīnu sadursme. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Bentley” vadītājs neievēroja drošu braukšanas distanci un uzbrauca priekšā esošai automašīnai “Audi”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta gan “Bentley” vadītājs, gan arī “Audi” vadītājs un pasažiere, kuri nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

20.decembrī pulksten 20:11 Beverīnas novadā, autoceļa posmā Valmiera-Brenguļi-Bikseja, policija apturēja mopēda vadītāju, kurš sēdās pie stūres 2,04 smagā promiļu reibumā un bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. 21.decembrī noteikumus pārkāpa vairāki vadītāji- pulksten 9:57 Gulbenē, O.Kalpaka ielā, tika apturēts “Renault” vadītājs ar 2,16 promilēm alkohola reibuma, pulksten 12:50 Limbažu novadā, autoceļa posmā Limbaži-Tūja 31.kilometrā, “Volvo” vadītājam tika konstatēts 1,41 promiļu reibums, bet pulksten 19:10 Cēsīs “Fiat” vadītājs pārkāpa noteikumus, braucot 2,08 promiļu reibumā. Tāpat pārkāpumi reģistrēti arī Smiltenē, kur pulksten 22:12 Baznīcas laukumā policija apturēja kādu mopēda vadītāju, kuram konstatēja 1,5 promiļu reibumu, bet 23:50 Jaunpiebalgas novadā, autoceļa posmā Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs 41.kilometrā, automašīnas “Mazda” vadītājam tika konstatēts 1,03 promiļu reibums un transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām.

22.decembrī pulksten 11:33 tika saņemta informācija, ka Valmierā, pa Stacijas ielu, persona vada automašīnu “VW Sharan”, būdama alkohola reibumā. Izbraucot policijas norīkojumam, automašīna tika atrasta uz autoceļa Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža, kā arī tika konstatēts, ka tās vadītājs ir 1,61 promiļu reibumā. Pulksten 17:00 Salacgrīvā “BMW” vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, esot 2,20 promiļu reibumā un bez tiesībām, savukārt pulksten 17:24 Strenčos kāds cits “BMW” vadītājs piedalījās ceļu satiksmē esot 1,61 promiļu reibumā un arī bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.