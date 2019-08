Smiltenē apzog garderobes telpu

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 74 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens autovadītājs, viens traktora vadītājs un četri velosipēda vadītāji. Noformēti 70 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 29 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Laika posmā no 12.augusta līdz 13.augustam Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, pagaidām nenoskaidrota persona, no mazdārziņa nozaga sīpolus – aptuveni 50 kilogramus. Zaudējumi un apstākļi tiek precizēti, bet Valmierā Gaujas ielā nozagts portatīvais dators ar lādētāju, par notikušo uzsākts kriminālprocess, savukārt Smiltenē, nenoskaidrota persona, iekļūstot garderobes telpā, kur no dažādām somām nozaga naudu, ar kopējo summu 46 eiro. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.

14.augustā administratīvās apskates laikā Limbažu novadā, Umurgas pagastā kāda vīrieša dzīvesvietā atrastas un izņemtas vairāk kā 2000 cigaretes, kas nav marķētas ar LR akcīzes nodokļu markām. Uzsākta administratīvā lietvedība.