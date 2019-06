Smiltenē jauniete neuzmanības dēļ ar velosipēdu iebrauc sienā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 07. jūnija līdz 10.jūnijam, saņemta informācija par 281 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemti divi lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti 38 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viena cietusi persona. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 22 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 10 bija automašīnu šoferi, Noformēti 356 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 215 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

8.jūnijā pulksten 15:51 Smiltenes novadā, Smiltenē, Pilskalna ielā, kāda jauniete vadot velosipēdu, nebija pietiekami uzmanīga, kā rezultātā iebrauca ēkas sienā un guva miesas bojājumus. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

7.jūnijā saņemta informācija, ka laika posmā no 06. jūnija līdz 7.jūnijam pulksten 09:30 Burtnieku novadā, Valmieras pagastā, Valmiermuižā, nenoskaidrota persona, iekļūstot kādā īpašumā, nozaga automašīnas atslēgas, pēc kā no mājas pagalma nozaga stāvēšanai novietoto automašīnu “VOLVO XC 40”. Policija skaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

7.jūnijā saņemta informācija, ka laika posmā no 6.jūnija pulksten 20:00 līdz 7.jūnija pulksten 07:00 Priekuļu novadā, Veselavas pagastā, Bērzkrogā uz autoceļa A2 remontdarbu vietā, konstatēts, ka atlaužot degvielas bāku vāciņus no vairākiem transportlīdzekļiem nozagta degviela. Kopā 320 litri dīzeļdegvielas. Policija skaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

7.jūnijā pulksten 06:18 Gulbenes novadā, Gulbenē, Lapu ielā, kāda sieviete vadot automašīnu “Citroen Berlingo”, izvairoties no sadursmes ar suni, uzbrauca apgaismes stabam. Ceļu satiksmes negadījumā nav cietušas personas, bojāts transportlīdzeklis.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā apturēti 22 transportlīdzekļu vadītāji no kuriem viens motociklists, divi mopēda vadītāji, deviņi velosipēdisti un 10 bija automašīnu vadītāji - no tiem divi piedalījušies ceļu satiksmē bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, bet sešiem vadītājiem minimālā alkohola koncentrācija izelpā bijusi lielāka par 1,5 promilēm.

7.jūnijā Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā pa autoceļu Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 58.kilometrā, automašīnas ”FORD” vadītājs ceļu satiksmē piedalījās pamatīgā alkohola reibumā, vīrieša izelpā tika konstatētas 2,32 promiles. Tajā pašā dienā tika saņemts zvans par to, ka Amatas novadā, Drabešu pagastā pa autoceļu Umurga – Cēsis – Līvi, nenoskaidrots vadītājs vadot automašīnu “OPEL”, ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību, policijai izdevās minēto transportlīdzekli apturēt Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā un konstatēja, ka vadītājs ir 2,78 promiļu reibumā. Savukārt Madonas novadā, kāds zvanītājs informēja par “OPEL VECTRA” vadītāju, kurš ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību. Izbraucot policijas norīkojumam konstatēts, ka Madonā, Lazdonas ielā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Opel Vectra” 2,64 promiļu reibumā.

8.jūnijā pulksten Limbažu novadā, Umurgas pagastā pa autoceļa Umurga – Cēsis- Līvi 7.kilometrā, kāds vīrietis vadīja motociklu “Lifan” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams 2.07 promiļu reibumā. Jāpiebilst, ka transportlīdzeklim nebija izieta tehniskā apskate un vadītājs nebija iegādājies obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, bet Gulbenes novadā, Galgauskas pagastā, kāds automašīnas “Peugeot” vadītājs, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ceļa satiksmē piedalījās 1,9 promiļu reibumā. Savukārt Valkā, pa Rīgas ielu, virzienā uz Latgales ielas pusi, kāds automašīnas “Toyota Land Cruiser” ceļu satiksmē piedalījās 2,63 promiļu reibumā.

Visiem autovadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.