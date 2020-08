Smiltenē runas par slepkavību policija neapstiprina

Šonedēļ “Ziemeļlatvija” uzklausīja vairāku cilvēku stāstīto par Smiltenes pagastā netālu no Bērzaines it kā notikušu slepkavību, – kāds vīrietis it kā ticis nežēlīgi piekauts līdz nāvei un viņa mirstīgās atliekas tikušas atrastas tikai pēc trijām dienām.

Lai pārbaudītu šās informācijas patiesumu, “Ziemeļlatvija” vērsās Valsts policijas Valkas iecirknī, kur noskaidroja, – slepkavība nav notikusi, vīrieša nāve iestājusies sirds slimības dēļ.

13. augustā pulksten 18.51 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija, ka Smiltenes novada Smiltenes pagastā netālu no kādām mājām atrasts 1979. gadā dzimuša vīrieša līķis, informē Ivars Auniņš, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests notikuma vietā konstatēja vīrieša bioloģisko nāvi. Līķim bija redzami nelieli nobrāzumi un hematoma uz acs.



Izbraucot uz notikuma vietu, Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas “Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību” un veica sākotnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības. Lai noteiktu personas nāves iemeslu, tika noteikta līķa tiesu medicīniskā ekspertīze. Ekspertīzes gaitā tika secināts, ka personas nāve iestājusies sirds slimības dēļ un konstatētie miesas bojājumi nav tiešā cēloņsakarībā ar personas nāves iestāšanos.

Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Valsts policija apzinājusi personas, ar kurām vīrietis pēdējās dienas pirms savas nāves bijis kopā. Sīkāka informācija netiek atklāta izmeklēšanas interesēs.



Valsts policija aicina iedzīvotājus – ja viņi ne vien ziemā, bet arī gada siltajos mēnešos redz zemē guļam kādu cilvēku, nepaiet viņam vienaldzīgi garām, bet informēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vai Valsts policiju, jo varbūt šim cilvēkam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. It īpaši tas ir svarīgi, ja cilvēks zemē guļ ilgāku laiku.