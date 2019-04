Smiltenē un Launkalnes pagastā konstatē pārkāpumus alkoholisko un enerģijas dzērienu tirdzniecībā nepilngadīgām personām

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 84 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti četri ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas un viens velosipēda vadītājs. Noformēti 56 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes noteikumu jomā, no kuriem 33 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

11.aprīlī Smiltenes novadā Valsts policija veica pastiprinātu uzraudzību preču aprites noteikumu ievērošanā. Kopumā tika veikti deviņi kontrolpirkumi dažādās tirdzniecības vietās, no kuriem trijos, Smiltenē un Launkalnes pagastā, tika konstatēti pārkāpumi. Nepārliecinoties par personas vecumu, pārdevēji trīs gadījumos nepilngadīgai personai pārdeva alkoholiskus dzērienus, kā arī enerģijas dzērienu. Visos gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskus dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

11.aprīlī pulksten 16:24 Madonā apzagts kāds īpašums. Konstatēts, ka, uzlaužot mājas un saimniecības ēkas durvis, nozagtas dažādas mantas. Zaudējumi vērtējami aptuveni 250 EUR apmērā. Uzsākts kriminālprocess. Policija turpina noskaidrot apstākļus.

11.aprīlī pulksten 04:20 Madonā, Saules ielā, tika apturēts “Volvo” vadītājs, kurš sēdies pie stūres alkohola reibumā. Automašīnas vadītājam pārbaudē konstatēts 1,80 promiļu reibums. Savukārt pulksten 17:55 Gulbenes novada Lejasciema pagastā, kāds velosipēdists pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, piedaloties satiksmē ar 1,23 promiļu lielu reibumu. Abiem vadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.