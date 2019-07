Smiltenes novadā apzog saimniecības ēku

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 57 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti astoņi ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies septiņi vadītāji – trīs automašīnas, divu velosipēdu un viena mopēda un traktora vadītāji. Noformēti 100 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 65 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

10.jūlijā tika saņemta informācija, ka Gulbenes novada Beļavas pagasta mežā ir apmaldījusies kāda persona. Sākotnējā informācija liecina, ka sēņot devušies divi vīrieši, kuri pašķīrušies un pēc laika viens no viņiem vairs neatsaucās, kā rezultātā otra persona izsauca palīdzību. Ierodoties policijai, tika ieslēgti dienesta transportlīdzekļa signāli, lai apmaldījušos personu ar skaņas signālu palīdzību uzvedinātu uz pareizā ceļa – ārā no meža. Iegūstot informāciju, ka meklētajai personai iespējams ir veselības problēmas, kas rada kustību traucējumus, VP VRP Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors devās mežā meklēt vīrieti. Aptuveni kilometra attālumā no dienesta automašīnas meklētais vīrietis tika atrasts. Ņemot vērā vīrieša veselības stāvokli, policists atradušo cilvēku iznesa no meža un nogādāja radinieku gādībā. Vīrietis atteicās no tālākas medicīniskās palīdzības.

Valsts policija vēlreiz atgādina, pirms došanās sēņot vai ogot, nepieciešams parūpēties par savu drošību, neiet dziļi mežā, pārliecināties, ka uz mežu līdzi tiek paņemts mobilais telefons saziņai un pabrīdināt līdzcilvēkus par savu atrašanās vietu un iespējamo atgriešanās laiku. Sēņosim un ogosim prātīgi!

10.jūlijā pulksten 12:55 Alojas novada Brīvzemnieku pagastā, autoceļa Puikule-Rencēni-Vēveri 3.kilometrā, policija apturēja kādu traktora vadītāju, kurš piedalījās ceļu satiksmē, būdams alkohola reibumā. Vīrieša izelpā tika konstatēta 1,95 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.jūlijā pulksten 16:39 Limbažu novada Skultes pagastā policija apturēja kādu velosipēdistu, kurš piedalījās ceļu satiksmē, būdams lielā alkohola reibumā. Vīrietim tika konstatēts 2,20 promiļu stiprs reibums. Ņemot vērā, ka šādās situācijās policija nekonfiscē velosipēdus personām, kuras atrodas alkohola reibumā, vīrietis saņēma administratīvā pārkāpuma protokolu, kā arī tika brīdināts, ka tālāko ceļu velosipēdu drīkst stumt, ne braukt ar to. Pēc laika policija vēlreiz pamanīja kungu piedalāmies ceļu satiksmē ar velosipēdu, kā rezultātā tika noformēts vēl viens administratīvā pārkāpuma protokols par braukšanu alkohola ietekmē - šoreiz 2,16 promiļu reibumā.

Laika posmā no 9.jūlija līdz 10.jūlijam Smiltenes novadā, brīvi piekļūstot kādai saimniecības ēkai, no tās nozagtas dažādas mantas – veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna. Policija skaidro lietas apstākļus un materiālos zaudējumus. Uzsākts kriminālprocess.