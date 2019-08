Smiltenes novadā nozog 400 litru dīzeļgevielas

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 80 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies pieci transportlīdzekļa vadītāji – viens auto vadītājs, viens kvadricikla vadītājs un trīs velosipēda vadītāji. Noformēti 71 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 30 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Saņemta informācija par zādzību Smiltenes novadā, kur konstatēts, ka no četrām tehnikas vienībām nozagta dīzeļdegviela, aptuveni, 400 litri, savukārt Rūjienas novadā, laika posmā no 30.jūlija līdz 6.augustam, kādā īpašumā, atlaužot piekaramo slēdzeni, no kūts ēkas nozagti dažādi instrumenti, materiālie zaudējumi vairāk kā 700 eiro, bet Raunā konstatēts, ka no garāžas nozagti vairāki instrumenti par kopējo vērtību 420 eiro. Policija turpina strādāt un noskaidrot notikušā apstākļus. Visos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

6.augustā pulksten 10:30, Gulbenes novadā, Lizuma pagastā uz autoceļa Cesvaine – Velēna 29. kilometrā, pagrieziens uz Druvienu notika sadursme starp divām automašīnām - “Chrysler” un “Toyota”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Chrysler” pasažieris, kurš nogādāts ārstniecības iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.