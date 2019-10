Šoferim aizliegts lietot alkoholu, līdz policija ierodas notikumu vietā.

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 56 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, bez fiziski cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, nav sēdies neviens transportlīdzekļa vadītājs, bet vienā gadījumā alkohola lietošana pēc negadījuma. Noformēti 66 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 37 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

30.oktobrī Valmierā, apsekojot kādu pamestu īpašumu, konstatēts, ka pagaidām nenoskaidrotā laika posmā ēkā izcēlies ugunsgrēks un vienā no telpām atrasts pagaidām nenoskaidrotas personas mirstīgās atliekas. Policija skaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

30.oktobrī Cesvaines novadā, Cesvaines pagastā uz autoceļa Liezēre – Silakurmi – Graši 17. kilometrā kāds vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļa infrastruktūras caurulei, to bojājot. Ceļu satiksmes negadījumā nav fiziski cietušas personas. Vīrietis pameta negadījuma vietu, kā arī lietoja alkoholu pēc negadījuma izraisīšanas. Jāpiebilst, ka šoferītis transportlīdzekli vadīja bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām.



Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, tad vadītājs nedrīkst lietot alkoholu līdz policijas kontrolei vai ekspertīzes veikšanai. Pretējā gadījumā pārkāpums tiek pielīdzināts alkohola iespaidā izraisītam negadījumam, par ko atbilstoši vadītājs arī tiek sodīts.

Policija atgādina - Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā – uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam 170 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.