Strenču novadā nozog televizoru un alkohola pudeli

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 20.septembra līdz 23.septembrim, saņemta informācija par 215 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi, kur trīs no gadījumiem ir sešas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies desmit transportlīdzekļu vadītāji, no tiem četri bija automašīnu šoferi, četri velosipēda vadītāji un pa vienam mopēda un motocikla vadītajam. Noformēti 246 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 125 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

20.septembrī Raunas novada Drustu pagastā, autoceļa Rauna-Drusti-Jaunpiebalga 18.kilometrā, krita velosipēdists un guva miesas bojājumus. Vīrietis tika nogādāts ārstniecības iestādē, tāpat velosipēda vadītājam tika konstatēts 3,01 promiļu stiprs alkohola reibums.

21.septembrī pulksten 13:00 Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā kāda persona vadot automašīnu “VW Passat” pārvadāja divas 20L plastmasas kannas ar 40 litriem dīzeļdegvielas, bez to iegādes dokumentiem. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.septembrī pulksten 18:00 Burtnieku novadā “Jeep” vadītājs iebrauca pagalmā novietotai “Volkswagen”, bojājot to, un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot par to likuma noteiktajā kārtībā. Pulksten 18:31 policija apturēja iepriekš minēto “Jeep” vadītāju, kurš bija sēdies pie stūres smagā – 2,61 promiļu reibumā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.septembrī pulksten 8:37 Amatas novada Skujenes pagastā kāds vīrietis, braucot ar nenoskaidrotu transportlīdzekli, kritis, kā rezultātā guvis miesas bojājumus. Nogādāts medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot lietas apstākļus.

22.septembrī pulksten 15:50 Valmierā, Leona Paegles ielā, nepilngadīgs jaunietis, stumjot velosipēdu, krita, gūstot miesas bojājumus. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.

22.septembrī pulksten 16:50 Alūksnes novada Mālupes pagastā, autoceļa Alūksne-Liepna posmā, ārpus apdzīvotas vietas, motociklists uzbraucot uz ceļa braucamās daļas izskrējušam sunim, krita. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot notikušo.

Aizvadītajās dienās reģistrētas vairākas zādzības. 21.septembrī Strenču novadā no īpašuma nozagts televizors un alkohola pudele, kuru materiālie zaudējumi vērtējami 244 EUR vērtībā. 22.septembrī Jaunpiebalgas novadā no saimniecības ēkas nozagts kompresors un ripzāģa ripas. Zaudējumi noteikti 300EUR apmērā. Alojas novadā no īpašuma nozagts velosipēds, slēpes un vairāki elektromotori. Savukārt Limbažos nozagts mobilais telefons, nauda 50Eur un sudraba gredzeni. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.

Aizvadītajās dienās alkohola reibumā pie transportlīdzekļu stūres tika pieķerti vairāki vadītāji – četri no tiem automašīnas vadītāji, kuru izelpā konstatēts vairāk kā 1,49 promiles reibuma.

20.septembrī pulksten 09:12 Cēsīs, Raiņa ielā, “Audi” vadītājs piedalījās ceļu satiksmē 2,32 promiļu reibumā. Pulksten 17:14 Gulbenes novada Lejasciema pagastā policija apturēja “Chrysler” šoferi. Tika konstatēts, ka vīrietis tika sēdies pie stūres 1,49 promiļu reibumā. Savukārt pulksten 18:59 Alūksnes novada Ziemera pagastā “VW Passat” vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar 2,61 promiļu stipru alkohola reibumu.

22.septembrī pulksten 15:48 Madonas novada Praulienas pagastā tika apturēts motocikla vadītājs, kurš braucis bez valsts numura zīmēm un 1,66 promiļu reibumā. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Savukārt pulksten 17:25 Pārgaujas novada Straupes pagastā kāds vīrietis 2,41 promiļu reibumā sēdās pie mopēda stūres. Visiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.