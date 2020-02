Strenču novadā uzbrauc stāvēšanai novietotai automašīnai

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 14.februāra līdz 17.februārim, saņemta informācija par 220 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 28 ceļu satiksmes negadījumi, kur četros no gadījumiem astoņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 12 transportlīdzekļu vadītāji – četri automašīnu vadītāji, seši velosipēda vadītāji, alkohola lietošanas pēc negadījuma, kā arī vienā gadījumā persona nogādāta medicīnas iestādē narkotisko un psihotropo vielu pārbaudei. Noformēti 250 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 114 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

15. februārī ap pulksten 07:30 Varakļānu novadā, Varakļāni, Kosmonautu ielas un autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) krustojumā notika divu automašīnu sadursme. Sākotnē informācija liecina, ka automašīnas “Audi” vadītājs, slidenos un ierobežotas redzamības apstākļos, izbrauca no mazāk svarīga ceļa un nepalaida pa galveno ceļu braucošo Audi markas automašīnu. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta četras personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Policijā uzsākts kriminālprocess, tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

Savukārt ap pulksten 14:00 Cēsu novadā, Cēsīs, Valmieras ielā kāda sieviete, vadot automašīnu, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Autovadītāja nebija pietiekami uzmanīga un nepalaida pa galveno ceļu braucošo transportlīdzekli, kā rezultātā notika sadursme. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta divas personas. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Aizvadītajā nedēļas nogalē, laika posmā no 15.februāra līdz 17.februārim, policija Vidzemē aizturēja četrus automašīnu vadītājus reibumā.

14. februārī tika saņemta informācija, ka Valmierā, Beātes ielā, kāds autovadītājs, iespējams, alkohola reibumā piedalās ceļu satiksmē, ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību. Izbraucot policijas norīkojumam, minētais transportlīdzeklis tika apturēts. Pārbaudot vadītāju, konstatēts, ka vīrietis pie stūres sēdies alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā 2,13 promiles. Naktī uz sestdienu Cēsu novadā, Cēsīs kāds automašīnas “Audi” vadītājs, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams alkoholisko dzērienu ietekmē – 2,08 promiles. Savukārt Burtnieku novadā, Valmiera pagastā kāds vīrietis vadīja auto, būdams 1,25 promiļu reibumā.



16. februārī pulksten 12:00 tika saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu Strenču novadā, kur, kāds vīrietis, vadot automašīnu, uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai., un no notikuma vietas aizbrauca, noziņojot par notikušo likuma noteiktā kārtībā. Ceļu satiksmes negadījumā nav fiziski cietušas personas. Izbraucot policijas norīkojumam, noskaidrots, ka vīrietis, kurš vadīja transportlīdzekli, pēc ceļu satiksmes negadījuma lietoja alkoholiskos dzērienus. Minimālā alkohola koncentrācija vīrieša izelpā 2,45 promiles.

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, tad vadītājs nedrīkst lietot alkoholu līdz policijas kontrolei vai ekspertīzes veikšanai. Pretējā gadījumā pārkāpums tiek pielīdzināts alkohola iespaidā izraisītam negadījumam, par ko atbilstoši vadītājs arī tiek sodīts.

Policija atgādina - Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā – uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam 170 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.