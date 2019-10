Tirdzniecības vietās veikti kontrolpirkumi

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 72 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemti divi Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi, bez fiziski cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens auto vadītājs. Noformēti 53 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 29 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Madonas novadā konstatēts, ka no mājas pagalma nozagts motocikls “Suzuki”. Materiālie zaudējumi 500 eiro, bet Alojas novadā, Alojā uzlauzta automašīnas bāka un nozagta degviela. Apstākļus un materiālos zaudējumus precizē.



Valsts policija veic kontrolpirkumus: Madonā konstatēti trīs pārkāpumi. Vakar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa amatpersonas apsekoja dažādas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot enerģijas dzērienus, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām. Kopumā tika noformēti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.

Policija atgādina, ka par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgām personām tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgās personas rīcībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrada personu apliecinošu dokumentu. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un pārbaudīt vai persona ir pilngadīga. Valsts policija atgādina, ka šādi kontrolpirkumi ir notikuši jau iepriekš un notiks arī turpmāk.

24.oktobrī pulksten 08:10, Burtnieku novadā, Ēveles pagastā uz autoceļa Saulieši – Ēvele 4. kilometrā policija apturēja kādu autovadītāju, kurš ceļu satiksmē piedalījās ar automašīnu bez valsts reģistrācijas numura zīmēm. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka šīs automašīnas šoferis sēdies pie stūres bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī alkohola reibumā – izelpā konstatētas 1,15 promiles.



Par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā draud naudas sods, tiesību atņemšana uz konkrētu laiku, kā arī administratīvais arests, savukārt transportlīdzekļa vadīšana reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām ir kriminālsodāma.

Valsts policija uzsver – alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas! Ja esi lietojis alkoholu – pie stūres nesēdies! Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj citiem braukt reibumā!