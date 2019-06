Trikātas pagastā autovadītājs iebrauc kokā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 58 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens autovadītājs. Noformēti 75 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 40 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Vakar, 27.jūnijā, saņemta informācija par to, ka Madonas novadā, Kalsnavas pagastā no automašīnas “Scania” , nenoskaidrota persona, sabojājot automašīnas degvielas bāku, nozaga degvielu 455 litri. Zādzība notika laika posmā no 22.jūnija līdz 27.jūnijam. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess, skaidro notikušā apstākļus.

27.jūnija vakarā, pulksten 20:55 Beverīnas novadā, Trikātas pagastā uz autoceļa Smiltene – Strenči, 27. kilometrā konstatēts, ka nenoskaidrota persona, vadot automašīnu “VW Touran” , nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā, autovadītājs pameta notikuma vietu, neziņojot par ceļu satiksmes negadījumu likuma noteiktā kārtībā.

Vēlāk gan izdevās autovadītāju noskaidrot, kā izrādījās automašīnas “VW Touran” vadītājs, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, un, būdams 0,97 promiļu reibumā. Policija skaidro notikušā apstākļus.