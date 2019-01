Vakar Valkas novadā divstāvu dzīvojamā mājā, visticamāk, noticis gāzes sprādziens

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 7.janvāra plkst. 6.30 līdz 8.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, trīs uz glābšanas darbiem, bet vēl viens no izsaukumiem bija maldinājums.

Plkst. 14.03 VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas novada Valkas pagastu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, divstāvu dzīvojamā mājā bija noticis sprādziens. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka visticamāk noticis gāzes sprādziens, jo gaisā bija jūtama gāzes smaka. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Notikuma vietā bija bojāta ēkas starpsiena un ārsiena, tāpēc ugunsdzēsēji glābēji ierobežoja teritoriju. No ēkas tika iznesti gāzes baloni un piesaistīta pašvaldība cilvēku izmitināšanas jautājuma risināšanai. Plkst. 16.35 ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā pabeidza.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemē divu māju dūmvados dega sodrēji – šādi izsaukumi tika saņemti uz Strenčiem un Valmieru, kā arī Valkā un Valmierā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa degošas automašīnas.