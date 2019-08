Valkā aptur automašīnas "Mazda" vadītāju 2.06 promiļu reibumā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 57 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies pieci transportlīdzekļa vadītāji – viens auto vadītājs, viens kvadricikla vadītājs un trīs velosipēda vadītāji. Noformēti 71 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 30 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Saņemta informācija par zādzību Priekuļu novadā, laika posmā no 24.jūlija līdz 02.augustam, kur no Priekuļu kapiem nozagta granīta skulptūra. Policijā uzsākts kriminālprocess, materiālie zaudējumi 2000 eiro, savukārt Gulbenes novadā no traktortehnikas nozagti 120 litri dīzeļdegvielas, bet Madonas novadā, pagājušajā naktī, konstatēts, ka, iekļūts kādā īpašumā, nozagta nauda un dažādas mantas, no pagalmā esošajiem traktoriem nozagta dīzeļdegviela, kopumā 300 litri, kā arī iekļūts garāžā, kur no piena uzglabāšanas tvertnes izliets piens, aptuveni 900 litri. Policija turpina strādāt un noskaidrot notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

5. augustā Limbažu novadā, Viļķenes pagastā uz autoceļa Limbaži – Salacgrīva 16. kilometrā vīrietis vadīja kvadriciklu, bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām, būdams 2,06 promiļu reibumā, savukārt Valkas novadā, Valkā vīrietis vadīja automašīnu “Mazda”, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrieša izelpā konstatētas 2,51 promiles. Vadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.