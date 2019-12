Valkā aptur velosipēdistu 1,18 promiļu reibumā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 61 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi transportlīdzekļu vadītāji – velosipēda un mopēda vadītāji. Noformēti 54 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 25 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Laika posmā no 4.decembra līdz 5.decembrim Amatas novadā notikusi zādzība no kāda īpašuma. No šķūņa nozagts motorzāģis, makšķerēšanas piederumi, kā arī kannas ar 80 l degvielu. Materiālie zaudējumi vērtējami ap 2860 EUR apmērā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, policija turpina skaidrot notikušo.

5.decembrī pulksten 12:56 Alūksnes novada Liepnas pagastā policija apturēja kādu mopēda vadītāju, kurš piedalījās ceļu satiksmē, būdams alkohola reibumā. Vīrietim tika konstatēts 0,98 promiļu reibums. Savukārt pulksten 23:06 Valkā, Rīgas ielā, velosipēdists pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar 1,18 promiļu reibumu. Abiem transportlīdzekļu vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.